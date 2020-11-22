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Ученые определили, где живут туристы — "супер-загрязнители" воздуха
Ученые определили, где живут туристы — "супер-загрязнители" воздуха
Ученые из университета Линнея выяснили, что до пандемии коронавируса около 50 процентов выбросов парниковых газов всей пассажирской авиации в мире приходились... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T02:05
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Ученые из университета Линнея выяснили, что до пандемии коронавируса около 50 процентов выбросов парниковых газов всей пассажирской авиации в мире приходились всего на один процент пассажиров, сообщает "ЕвроПульс".Эти "супер-загрязнители", как их назвали исследователи, пролетали 56 тысяч километров в год — это три дальних и один короткий перелет в месяц.В среднем самыми активно летающими пассажирами оказались североамериканцы. На каждого жителя этого региона приходилось почти шесть тысяч километров полета в год. Граждане государств Ближнего Востока в год пролетают в среднем 3,2 тысячи километров, а европейцы — 2,9 тысячи километров.Американская авиация лидирует и по объему вредных выбросов. На самолеты США и Канады пришлось столько же парниковых выбросов, сколько на десять стран, среди которых есть Германия и Франция.
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туристы, туризм, самолеты, пассажиры, ближний восток, новости - туризм, швеция, франция, германия, канада, сша

Ученые определили, где живут туристы — "супер-загрязнители" воздуха

02:05 22.11.2020 (обновлено: 02:12 22.11.2020)
 
© AP Photo / David KarpПассажиры в нью-йоркском аэропорту "LaGuardia"
Пассажиры в нью-йоркском аэропорту LaGuardia - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© AP Photo / David Karp
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Ученые из университета Линнея выяснили, что до пандемии коронавируса около 50 процентов выбросов парниковых газов всей пассажирской авиации в мире приходились всего на один процент пассажиров, сообщает "ЕвроПульс".
Эти "супер-загрязнители", как их назвали исследователи, пролетали 56 тысяч километров в год — это три дальних и один короткий перелет в месяц.
В среднем самыми активно летающими пассажирами оказались североамериканцы. На каждого жителя этого региона приходилось почти шесть тысяч километров полета в год. Граждане государств Ближнего Востока в год пролетают в среднем 3,2 тысячи километров, а европейцы — 2,9 тысячи километров.
Американская авиация лидирует и по объему вредных выбросов. На самолеты США и Канады пришлось столько же парниковых выбросов, сколько на десять стран, среди которых есть Германия и Франция.
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