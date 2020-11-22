https://ria.ru/20201122/turisty-1585547661.html
Ученые определили, где живут туристы — "супер-загрязнители" воздуха
Ученые определили, где живут туристы — "супер-загрязнители" воздуха
Ученые из университета Линнея выяснили, что до пандемии коронавируса около 50 процентов выбросов парниковых газов всей пассажирской авиации в мире приходились... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T02:05
2020-11-22T02:05
2020-11-22T02:12
туристы
туризм
туризм
самолеты
пассажиры
ближний восток
новости - туризм
швеция
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/114570/25/1145702520_0:114:2856:1721_1400x0_80_0_0_eccd899a4b2811fdd3982fd7a5cf31d0.jpg
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Ученые из университета Линнея выяснили, что до пандемии коронавируса около 50 процентов выбросов парниковых газов всей пассажирской авиации в мире приходились всего на один процент пассажиров, сообщает "ЕвроПульс".Эти "супер-загрязнители", как их назвали исследователи, пролетали 56 тысяч километров в год — это три дальних и один короткий перелет в месяц.В среднем самыми активно летающими пассажирами оказались североамериканцы. На каждого жителя этого региона приходилось почти шесть тысяч километров полета в год. Граждане государств Ближнего Востока в год пролетают в среднем 3,2 тысячи километров, а европейцы — 2,9 тысячи километров.Американская авиация лидирует и по объему вредных выбросов. На самолеты США и Канады пришлось столько же парниковых выбросов, сколько на десять стран, среди которых есть Германия и Франция.
https://ria.ru/20201117/yuar-1584792634.html
ближний восток
швеция
франция
германия
канада
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/114570/25/1145702520_206:0:2651:1834_1400x0_80_0_0_2b7b7b3928b76ba031978d0e829fa94b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туристы, туризм, самолеты, пассажиры, ближний восток, новости - туризм, швеция, франция, германия, канада, сша