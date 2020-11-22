В Госдуме прокомментировали сообщения о росте цен на услуги ЖКХ
13:37 22.11.2020 (обновлено: 14:32 22.11.2020)
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Депутаты Госдумы в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о том, что в России значительно вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги.
О возможном повышении тарифов в 2021 году написала газета "Московский комсомолец" со ссылкой на экспертов. По их оценкам, стоимость жилищно-коммунальных услуг вырастет на четыре-шесть процентов в зависимости от региона.
Председатель комиссии Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская напомнила, что в Жилищном кодексе прописаны предельные индексы, которые ограничивают этот рост.
"Устанавливает их федеральный уровень. Конкретно уже цифры определяет каждый субъект Федерации, а комментировать слухи я не хочу", — пояснила она.
Первый зампред думского комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов также выразил сомнения в достоверности появившейся информации. По его словам, подобный рост невозможен.
"И у нас никакой подобной информации нет. Сегодня все тарифы в целом растут с предельным индексом не выше инфляции, но это не значит, что они всегда растут на индексы инфляции. В любом случае, я знаю позиции и Минстроя, и правительства — минимизировать рост тарифов и в этом году, и в следующем", — сказал депутат.
Он предположил, что рост тарифов на услуги ЖКХ будет ниже инфляции, а говорить о каком-либо мегаросте нельзя. Это, как напомнил Пахомов, законодательно запрещено.