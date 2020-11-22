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В Госдуме прокомментировали сообщения о росте цен на услуги ЖКХ
В Госдуме прокомментировали сообщения о росте цен на услуги ЖКХ
Депутаты Госдумы в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о том, что в России значительно вырастут тарифы на... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T13:37
2020-11-22T14:32
городские инновационные технологии
россия
жкх
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
сергей пахомов
госдума рф
галина хованская
экономика
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Депутаты Госдумы в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о том, что в России значительно вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги.О возможном повышении тарифов в 2021 году написала газета "Московский комсомолец" со ссылкой на экспертов. По их оценкам, стоимость жилищно-коммунальных услуг вырастет на четыре-шесть процентов в зависимости от региона.Председатель комиссии Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская напомнила, что в Жилищном кодексе прописаны предельные индексы, которые ограничивают этот рост."Устанавливает их федеральный уровень. Конкретно уже цифры определяет каждый субъект Федерации, а комментировать слухи я не хочу", — пояснила она.Первый зампред думского комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов также выразил сомнения в достоверности появившейся информации. По его словам, подобный рост невозможен. Он предположил, что рост тарифов на услуги ЖКХ будет ниже инфляции, а говорить о каком-либо мегаросте нельзя. Это, как напомнил Пахомов, законодательно запрещено.
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городские инновационные технологии, россия, жкх, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), сергей пахомов, госдума рф, галина хованская, экономика

В Госдуме прокомментировали сообщения о росте цен на услуги ЖКХ

13:37 22.11.2020 (обновлено: 14:32 22.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Депутаты Госдумы в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о том, что в России значительно вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги.
О возможном повышении тарифов в 2021 году написала газета "Московский комсомолец" со ссылкой на экспертов. По их оценкам, стоимость жилищно-коммунальных услуг вырастет на четыре-шесть процентов в зависимости от региона.
Председатель комиссии Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская напомнила, что в Жилищном кодексе прописаны предельные индексы, которые ограничивают этот рост.
"Устанавливает их федеральный уровень. Конкретно уже цифры определяет каждый субъект Федерации, а комментировать слухи я не хочу", — пояснила она.
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Первый зампред думского комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов также выразил сомнения в достоверности появившейся информации. По его словам, подобный рост невозможен.

"И у нас никакой подобной информации нет. Сегодня все тарифы в целом растут с предельным индексом не выше инфляции, но это не значит, что они всегда растут на индексы инфляции. В любом случае, я знаю позиции и Минстроя, и правительства — минимизировать рост тарифов и в этом году, и в следующем", — сказал депутат.

Он предположил, что рост тарифов на услуги ЖКХ будет ниже инфляции, а говорить о каком-либо мегаросте нельзя. Это, как напомнил Пахомов, законодательно запрещено.
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Городские инновационные технологииРоссияЖКХМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Сергей ПахомовГосдума РФГалина ХованскаяЭкономика
 
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