https://ria.ru/20201122/tseny-1585771218.html

В Госдуме прокомментировали сообщения о росте цен на услуги ЖКХ

В Госдуме прокомментировали сообщения о росте цен на услуги ЖКХ

Депутаты Госдумы в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о том, что в России значительно вырастут тарифы на... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T13:37

2020-11-22T13:37

2020-11-22T14:32

городские инновационные технологии

россия

жкх

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

сергей пахомов

госдума рф

галина хованская

экономика

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Депутаты Госдумы в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о том, что в России значительно вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги.О возможном повышении тарифов в 2021 году написала газета "Московский комсомолец" со ссылкой на экспертов. По их оценкам, стоимость жилищно-коммунальных услуг вырастет на четыре-шесть процентов в зависимости от региона.Председатель комиссии Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская напомнила, что в Жилищном кодексе прописаны предельные индексы, которые ограничивают этот рост."Устанавливает их федеральный уровень. Конкретно уже цифры определяет каждый субъект Федерации, а комментировать слухи я не хочу", — пояснила она.Первый зампред думского комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов также выразил сомнения в достоверности появившейся информации. По его словам, подобный рост невозможен. Он предположил, что рост тарифов на услуги ЖКХ будет ниже инфляции, а говорить о каком-либо мегаросте нельзя. Это, как напомнил Пахомов, законодательно запрещено.

https://realty.ria.ru/20200713/1574259940.html

https://realty.ria.ru/20201122/zhkkh-1585744024.html

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городские инновационные технологии, россия, жкх, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), сергей пахомов, госдума рф, галина хованская, экономика