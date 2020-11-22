https://ria.ru/20201122/tseny-1585752883.html

Россиян предупредили о росте цен на услуги ЖКХ в 2021 году

Россиян предупредили о росте цен на услуги ЖКХ в 2021 году

Россиян в 2021 году ожидает повышение цен на ЖКУ, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на опрошенных экспертов. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T10:14

2020-11-22T10:14

2020-11-22T12:02

городские инновационные технологии

сергей минко

татьяна москалькова

экономика

россия

жкх

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Россиян в 2021 году ожидает повышение цен на ЖКУ, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на опрошенных экспертов.Специалист в области ЖКХ, директор Организации народного контроля Наталья Чернышева рассказала, что с 1 июля тарифы вырастут приблизительно на четыре-шесть процентов.Кроме того, напомнила она, с нового года людей "поджидает новая напасть" — с 1 января прекращается мораторий на штрафы и отключения услуг ЖКХ за неуплату. Когда его отменят, многие российские семьи окажутся в очень непростой ситуации из-за долгов. Генеральный директор ПАО "Городские инновационные технологии" Сергей Минко в беседе с изданием рассказал, что в следующем году также проиндексируют тарифы на газ — в среднем на три процента.Тарифы на электроэнергию вырастут в июле на четыре процента. С этого же месяца изменится и плата за вывоз мусора — ее тоже повысят на четыре процента."Стоимость услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения будет увеличена на четыре процента. Это средние показатели по России, регионы вправе устанавливать свои тарифы, которые, видимо, будут в диапазоне 3,4-6,4 процента", — добавил Минко.Чернышева также отметила, что повышение тарифов зависит от региона — в среднем показатель составляет четыре-шесть процентов. Так, в нынешнем году по сравнению с предыдущим тарифы выросли от 2,5 до 6,5 процента.При этом по закону рост тарифов не может превышать уровень инфляции, которая, по оценкам Минэкономразвития, будет в районе четырех-пяти процентов. Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила продлить мораторий на взыскание штрафов и пени за несвоевременную или неполную оплату за жилье и услуг ЖКХ, так как не все граждане могут восстановить достаток из-за последствий пандемии и ограничительных мер.

https://ria.ru/20201007/moshennichestvo-1578545329.html

https://realty.ria.ru/20201122/zhkkh-1585744024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городские инновационные технологии, сергей минко, татьяна москалькова, экономика, россия, жкх