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Россиян предупредили о росте цен на услуги ЖКХ в 2021 году
Россиян предупредили о росте цен на услуги ЖКХ в 2021 году
Россиян в 2021 году ожидает повышение цен на ЖКУ, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на опрошенных экспертов. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T10:14
2020-11-22T12:02
городские инновационные технологии
сергей минко
татьяна москалькова
экономика
россия
жкх
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Россиян в 2021 году ожидает повышение цен на ЖКУ, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на опрошенных экспертов.Специалист в области ЖКХ, директор Организации народного контроля Наталья Чернышева рассказала, что с 1 июля тарифы вырастут приблизительно на четыре-шесть процентов.Кроме того, напомнила она, с нового года людей "поджидает новая напасть" — с 1 января прекращается мораторий на штрафы и отключения услуг ЖКХ за неуплату. Когда его отменят, многие российские семьи окажутся в очень непростой ситуации из-за долгов. Генеральный директор ПАО "Городские инновационные технологии" Сергей Минко в беседе с изданием рассказал, что в следующем году также проиндексируют тарифы на газ — в среднем на три процента.Тарифы на электроэнергию вырастут в июле на четыре процента. С этого же месяца изменится и плата за вывоз мусора — ее тоже повысят на четыре процента."Стоимость услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения будет увеличена на четыре процента. Это средние показатели по России, регионы вправе устанавливать свои тарифы, которые, видимо, будут в диапазоне 3,4-6,4 процента", — добавил Минко.Чернышева также отметила, что повышение тарифов зависит от региона — в среднем показатель составляет четыре-шесть процентов. Так, в нынешнем году по сравнению с предыдущим тарифы выросли от 2,5 до 6,5 процента.При этом по закону рост тарифов не может превышать уровень инфляции, которая, по оценкам Минэкономразвития, будет в районе четырех-пяти процентов. Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила продлить мораторий на взыскание штрафов и пени за несвоевременную или неполную оплату за жилье и услуг ЖКХ, так как не все граждане могут восстановить достаток из-за последствий пандемии и ограничительных мер.
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городские инновационные технологии, сергей минко, татьяна москалькова, экономика, россия, жкх

Россиян предупредили о росте цен на услуги ЖКХ в 2021 году

10:14 22.11.2020 (обновлено: 12:02 22.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Россиян в 2021 году ожидает повышение цен на ЖКУ, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на опрошенных экспертов.
Специалист в области ЖКХ, директор Организации народного контроля Наталья Чернышева рассказала, что с 1 июля тарифы вырастут приблизительно на четыре-шесть процентов.
Кроме того, напомнила она, с нового года людей "поджидает новая напасть" — с 1 января прекращается мораторий на штрафы и отключения услуг ЖКХ за неуплату. Когда его отменят, многие российские семьи окажутся в очень непростой ситуации из-за долгов.

"И возможные штрафы — еще не самое большое зло. Отключение света, отопления, воды в зимний холодный период куда страшнее", — сказала Чернышева.

Генеральный директор ПАО "Городские инновационные технологии" Сергей Минко в беседе с изданием рассказал, что в следующем году также проиндексируют тарифы на газ — в среднем на три процента.
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Тарифы на электроэнергию вырастут в июле на четыре процента. С этого же месяца изменится и плата за вывоз мусора — ее тоже повысят на четыре процента.
"Стоимость услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения будет увеличена на четыре процента. Это средние показатели по России, регионы вправе устанавливать свои тарифы, которые, видимо, будут в диапазоне 3,4-6,4 процента", — добавил Минко.
Чернышева также отметила, что повышение тарифов зависит от региона — в среднем показатель составляет четыре-шесть процентов. Так, в нынешнем году по сравнению с предыдущим тарифы выросли от 2,5 до 6,5 процента.
"Скорее всего, в 2021 году ресурсоснабжающие компании будут лоббировать повышение на больший процент, чтобы постараться покрыть свои убытки от недополучения средств в 2020 году", — предположила эксперт.
При этом по закону рост тарифов не может превышать уровень инфляции, которая, по оценкам Минэкономразвития, будет в районе четырех-пяти процентов.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила продлить мораторий на взыскание штрафов и пени за несвоевременную или неполную оплату за жилье и услуг ЖКХ, так как не все граждане могут восстановить достаток из-за последствий пандемии и ограничительных мер.
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Городские инновационные технологииСергей МинкоТатьяна МоскальковаЭкономикаРоссияЖКХ
 
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