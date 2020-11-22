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Белоруссия рассчитывает на надежный транзит поставок через Литву и Польшу
Белоруссия рассчитывает на надежный транзит поставок через Литву и Польшу
Минск заинтересован в надежном транзите импортных и экспортных поставок через Литву и Польшу, но, если увидит их "ненадежность", предпримет "соответствующие... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T22:54
2020-11-22T22:54
владимир макей
мид белоруссии
польша
белоруссия
литва
в мире
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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Минск заинтересован в надежном транзите импортных и экспортных поставок через Литву и Польшу, но, если увидит их "ненадежность", предпримет "соответствующие шаги", заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей."Еще раз повторюсь: мы считаем, что это (Польша и Литва – ред.) наши соседи. Мы заинтересованы в том, чтобы жить в мире, дружбе и согласии. Мы хотели бы иметь надежный транзит через эти государства. Мы заинтересованы в диверсификации наших и импортных, и экспортных поставок через эти страны. Но если мы будем видеть ненадежность наших партнеров, соседей, то, конечно же, мы будем предпринимать соответствующие шаги", - заявил Макей в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое показано в воскресенье.Как указал министр, уже сегодня предпринимаются шаги по реализации поставок белорусской продукции через Россию, однако Минск будет смотреть, выгодна ли для него такая переориентация товаропотока."Мы будем принимать окончательное решение исходя из выгоды для Беларуси... Но, в любом случае, вопрос диверсификации стоит на нашей повестке дня и, конечно же, мы будем учитывать поведение наших западных соседей в этой сфере", - добавил Макей.Ранее сообщалось, что Белоруссия обсуждает с Россией возможность переброски нефтяных потоков из портов Прибалтики, в частности Литвы, на северо-западные российские. Обсуждаются порты в Усть-Луге, Приморске, Высоцке, Санкт-Петербурге. В сентябре глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что свободные мощности у России для выполнения этой задачи имеются, а речь может идти о перенаправлении около 4-6 миллионов тонн белорусских нефтепродуктов. Новак уточнял, что сейчас идет проработка экономических условий, и выражал надежду, что в ближайшее время договоренности по этому сотрудничеству будут достигнуты.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что продолжающиеся в стране протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
https://ria.ru/20201110/lukashenko-1583993554.html
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владимир макей , мид белоруссии, польша, белоруссия, литва, в мире

Белоруссия рассчитывает на надежный транзит поставок через Литву и Польшу

22:54 22.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Минск заинтересован в надежном транзите импортных и экспортных поставок через Литву и Польшу, но, если увидит их "ненадежность", предпримет "соответствующие шаги", заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
"Еще раз повторюсь: мы считаем, что это (Польша и Литва – ред.) наши соседи. Мы заинтересованы в том, чтобы жить в мире, дружбе и согласии. Мы хотели бы иметь надежный транзит через эти государства. Мы заинтересованы в диверсификации наших и импортных, и экспортных поставок через эти страны. Но если мы будем видеть ненадежность наших партнеров, соседей, то, конечно же, мы будем предпринимать соответствующие шаги", - заявил Макей в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое показано в воскресенье.
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"Мы будем принимать окончательное решение исходя из выгоды для Беларуси... Но, в любом случае, вопрос диверсификации стоит на нашей повестке дня и, конечно же, мы будем учитывать поведение наших западных соседей в этой сфере", - добавил Макей.
Ранее сообщалось, что Белоруссия обсуждает с Россией возможность переброски нефтяных потоков из портов Прибалтики, в частности Литвы, на северо-западные российские. Обсуждаются порты в Усть-Луге, Приморске, Высоцке, Санкт-Петербурге. В сентябре глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что свободные мощности у России для выполнения этой задачи имеются, а речь может идти о перенаправлении около 4-6 миллионов тонн белорусских нефтепродуктов. Новак уточнял, что сейчас идет проработка экономических условий, и выражал надежду, что в ближайшее время договоренности по этому сотрудничеству будут достигнуты.
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Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что продолжающиеся в стране протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
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