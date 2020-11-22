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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201122/tramp-1585742717.html
Трамп заявил, что у него хватает данных для пересмотра итогов выборов
Трамп заявил, что у него хватает данных для пересмотра итогов выборов
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть доказательства фальсификаций на выборах, которых достаточно, чтобы изменить результаты голосования. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T07:33
2020-11-22T10:12
выборы президента сша — 2020
руди джулиани
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть доказательства фальсификаций на выборах, которых достаточно, чтобы изменить результаты голосования.По его словам, имеющихся данных достаточно, чтобы изменить итоги голосования в четырех штатах и добиться общей победы на выборах. При этом Трамп выразил надежду, что судам и законодательным органам хватит смелости "сделать то, что должно быть сделано для сохранения честности выборов и самих Соединенных Штатов".Выборы президента США состоялись 3 ноября, но их окончательные итоги пока не объявлены. Американские СМИ отдают победу кандидату от Демократической партии Джо Байдену. Некоторые мировые лидеры уже поздравили его с победой.Трамп также считает себя победителем и намерен отстаивать это в суде. Демократов он обвиняет в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани заявил, что нарушения в ходе голосования носили системный характер.
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руди джулиани, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Трамп заявил, что у него хватает данных для пересмотра итогов выборов

07:33 22.11.2020 (обновлено: 10:12 22.11.2020)
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть доказательства фальсификаций на выборах, которых достаточно, чтобы изменить результаты голосования.

"Почему Джо Байден так быстро формирует кабинет, когда мои соратники нашли сотни тысяч мошеннических голосов?" — возмутился он в твиттере.

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По его словам, имеющихся данных достаточно, чтобы изменить итоги голосования в четырех штатах и добиться общей победы на выборах. При этом Трамп выразил надежду, что судам и законодательным органам хватит смелости "сделать то, что должно быть сделано для сохранения честности выборов и самих Соединенных Штатов".
Выборы президента США состоялись 3 ноября, но их окончательные итоги пока не объявлены. Американские СМИ отдают победу кандидату от Демократической партии Джо Байдену. Некоторые мировые лидеры уже поздравили его с победой.
Трамп также считает себя победителем и намерен отстаивать это в суде. Демократов он обвиняет в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани заявил, что нарушения в ходе голосования носили системный характер.
 
Выборы президента США — 2020Руди ДжулианиДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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