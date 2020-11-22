Трамп заявил, что у него хватает данных для пересмотра итогов выборов
07:33 22.11.2020 (обновлено: 10:12 22.11.2020)
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть доказательства фальсификаций на выборах, которых достаточно, чтобы изменить результаты голосования.
"Почему Джо Байден так быстро формирует кабинет, когда мои соратники нашли сотни тысяч мошеннических голосов?" — возмутился он в твиттере.
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По его словам, имеющихся данных достаточно, чтобы изменить итоги голосования в четырех штатах и добиться общей победы на выборах. При этом Трамп выразил надежду, что судам и законодательным органам хватит смелости "сделать то, что должно быть сделано для сохранения честности выборов и самих Соединенных Штатов".
Выборы президента США состоялись 3 ноября, но их окончательные итоги пока не объявлены. Американские СМИ отдают победу кандидату от Демократической партии Джо Байдену. Некоторые мировые лидеры уже поздравили его с победой.
Трамп также считает себя победителем и намерен отстаивать это в суде. Демократов он обвиняет в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани заявил, что нарушения в ходе голосования носили системный характер.