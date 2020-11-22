https://ria.ru/20201122/tramp-1585742717.html

Трамп заявил, что у него хватает данных для пересмотра итогов выборов

Трамп заявил, что у него хватает данных для пересмотра итогов выборов

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть доказательства фальсификаций на выборах, которых достаточно, чтобы изменить результаты голосования. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T07:33

2020-11-22T07:33

2020-11-22T10:12

выборы президента сша — 2020

руди джулиани

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть доказательства фальсификаций на выборах, которых достаточно, чтобы изменить результаты голосования.По его словам, имеющихся данных достаточно, чтобы изменить итоги голосования в четырех штатах и добиться общей победы на выборах. При этом Трамп выразил надежду, что судам и законодательным органам хватит смелости "сделать то, что должно быть сделано для сохранения честности выборов и самих Соединенных Штатов".Выборы президента США состоялись 3 ноября, но их окончательные итоги пока не объявлены. Американские СМИ отдают победу кандидату от Демократической партии Джо Байдену. Некоторые мировые лидеры уже поздравили его с победой.Трамп также считает себя победителем и намерен отстаивать это в суде. Демократов он обвиняет в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани заявил, что нарушения в ходе голосования носили системный характер.

https://ria.ru/20201121/mafiya-1585537351.html

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руди джулиани, дональд трамп, джо байден, сша, в мире