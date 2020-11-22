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Россиян предупредили о возможном росте тарифов на услуги ЖКХ в 2021 году

Россиян предупредили о возможном росте тарифов на услуги ЖКХ в 2021 году

В следующем году россиян ожидает повышение цен на жилищно-коммунальные услуги — в среднем на четыре-шесть процентов. В Госдуме напоминают, что индексация... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T15:35

2020-11-22T15:35

2020-11-22T15:35

жкх

сергей пахомов

госдума рф

галина хованская

экономика

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В следующем году россиян ожидает повышение цен на жилищно-коммунальные услуги — в среднем на четыре-шесть процентов. В Госдуме напоминают, что индексация тарифов должна быть не выше инфляции.Об возможном повышении цен рассказали эксперты, опрошенные газетой "Московский комсомолец". Так, специалист в области ЖКХ, директор Организации народного контроля Наталья Чернышева напомнила, что в нынешнем году по сравнению с предыдущим рост тарифов составил от 2,5 до 6,5 процента в зависимости от региона. Роста следует ожидать и с 1 июля 2021-го.Кроме того, отметила Чернышева, с нового года людей "поджидает новая напасть" — с 1 января прекращается мораторий на штрафы и отключения услуг ЖКХ за неуплату. Когда его отменят, многие российские семьи окажутся в очень непростой ситуации из-за долгов."И возможные штрафы — еще не самое большое зло. Отключение света, отопления, воды в зимний холодный период куда страшнее", — сказала эксперт.Генеральный директор ПАО "Городские инновационные технологии" Сергей Минко в свою очередь рассказал, что в следующем году также проиндексируют тарифы на газ — в среднем на три процента.Тарифы на электроэнергию вырастут в июле на четыре процента. С этого же месяца изменится и плата за вывоз мусора — ее тоже повысят на четыре процента.При этом по закону рост тарифов не может превышать уровень инфляции, которая, по оценкам Минэкономразвития, будет в районе четырех-пяти процентов."Говорить о мегаросте невозможно"Публикацию МК прокомментировали депутаты Госдумы. В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" они выразили сомнения, что рост тарифов будет именно таким.Председатель комиссии по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская напомнила, что в Жилищном кодексе прописаны предельные индексы, которые ограничивают повышение тарифов."Устанавливает их федеральный уровень. Конкретно уже цифры определяет каждый субъект федерации, а комментировать слухи я не хочу", — пояснила она.Первый зампред думского комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов также считает, что подобный рост тарифов невозможен."И у нас никакой подобной информации нет. Сегодня все тарифы в целом растут с предельным индексом не выше инфляции, но это не значит, что они всегда растут на индексы инфляции. В любом случае, я знаю позиции и Минстроя, и правительства — минимизировать рост тарифов и в этом году, и в следующем", — сказал депутат.Он предположил, что рост тарифов на услуги ЖКХ будет ниже инфляции."Говорить о каком-то мегаросте невозможно, и по сути это законодательно запрещено", — заключил парламентарий. Как сэкономитьТем не менее есть некоторые способы, которые позволяют россиянам сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг. Так, Сергей Минко советует вовремя платить по счетам, чтобы не пришлось тратить деньги на пени и штрафы. Кроме того, следует установить счетчики на свет, газ и воду.Чтобы снизить расходы на ЖКХ, можно установить энергосберегающие лампочки и пластиковые окна, напомнил он. Регулярное мытье светильников, плафонов и штор также пойдет на пользу жильцам: в помещение будет проходить больше солнца, что позволит меньше пользоваться искусственными источниками света.Мосжилинспекция также советует устанавливать счетчики и энергосберегающие лампы, отключать от сети неиспользуемые электроприборы, следить, чтобы не было протечек. Есть среди рекомендаций и советы полностью загружать стиральную машину, отключать электроплиту раньше времени (позволит доготовить продукты на остаточном тепле), своевременно очищать чайник от накипи.

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https://realty.ria.ru/20201020/zhkkh-1580628241.html

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https://ria.ru/20200926/elektrichestvo-1577817580.html

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жкх, сергей пахомов, госдума рф, галина хованская, экономика