https://ria.ru/20201122/svet-1585744632.html

В пригороде Владивостока восстановили свет

В пригороде Владивостока восстановили свет

Специалисты восстановили электроснабжение в большей части пригорода Владивостока, обесточенного в ходе снежного циклона, сообщает муниципальное предприятие... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T08:29

2020-11-22T08:29

2020-11-22T08:29

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя – РИА Новости. Специалисты восстановили электроснабжение в большей части пригорода Владивостока, обесточенного в ходе снежного циклона, сообщает муниципальное предприятие "Владивостокское предприятие электрических сетей" (ВПЭС).Во Владивостоке к ликвидации аварийных ситуаций на сетях ВПЭС подключены спасатели МЧС и подрядные организации. Всего задействовано 110 человек, из них 25 мобильных бригад. В том числе 32 единицы техники.В Приморье, где с ночи четверга шел снег с дождем, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке с вечера среды поднялся сильный ветер, в четверг шел дождь, ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Также остановлены паромы, частично нарушено движение автобусов, машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. Сейчас осадки везде прекратились. Электроснабжение Владивостока восстановили в некоторых районах.

https://ria.ru/20201119/vladivostok-1585310050.html

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток, происшествия