https://ria.ru/20201122/svadba-1585781866.html

Свадьба обернулась смертью семи человек

Свадьба обернулась смертью семи человек

Свадебная церемония в штате Мэн обернулась вспышкой коронавируса, в результате чего заразились 177 человек, семеро умерли. Об этом сообщил американский центр по РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T15:40

2020-11-22T15:40

2020-11-22T16:29

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

мэн (штат)

сша

в мире

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Свадебная церемония в штате Мэн обернулась вспышкой коронавируса, в результате чего заразились 177 человек, семеро умерли. Об этом сообщил американский центр по контролю и профилактике заболеваний.В организации проанализировали некоторые случаи заболевания COVID-19 и сделали вывод, что все они связаны через одно мероприятие — свадебную церемонию, в которой приняли участие 55 гостей. Свадьба проходила в маленьком городе с населением 4500 человек, и ранее в нем не был зарегистрирован ни один случай заражения коронавирусом.Первые положительные результаты теста на коронавирус были получены спустя пять дней после мероприятия: два гостя рассказали о боли в горле, высокой температуре и сухом кашле. На следующий день еще три человека пожаловались на похожие симптомы, у них также выявили коронавирус. После роста числа зараженных эксперты попытались отследить контакты между зараженными и пришли к выводу, что вспышка произошла после свадьбы. Проверка показала, что она проходила с рядом нарушений: общее число гостей превышало ограничение в полсотни человек, они не носили маски и не поддерживали социальную дистанцию.Позже коронавирус обнаружили уже у 27 гостей из 55. Заразились также и сотрудники ресторана, где проходило мероприятие. Далее вирус начал распространяться через вторичные связи первых зараженных, проникнув в дом престарелых и тюрьму, находящиеся за сотню километров от места мероприятия. "Нулевым пациентом" исследователи назвали одного из гостей свадьбы, который почувствовал симптомы коронавируса на следующий день после мероприятия, однако результат теста получил только через неделю. Эксперты также отметили, что среди умерших и госпитализированных больных не было ни одного из непосредственных гостей церемонии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201122/ugroza-1585767456.html

https://ria.ru/20201122/mutatsii-1585741619.html

мэн (штат)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, мэн (штат), сша, в мире