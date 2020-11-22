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Производитель "Спутника V" пообещал цену ниже, чем у западных вакцин

Производитель "Спутника V" пообещал цену ниже, чем у западных вакцин

Стоимость "Спутника V" будет значительно ниже, чем у вакцин от коронавируса, разработанных компаниями Pfizer/BioNTech и Moderna, сообщается в Twitter-аккаунте... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T12:48

2020-11-22T12:48

2020-11-22T13:27

воз

венесуэла

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коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Стоимость "Спутника V" будет значительно ниже, чем у вакцин от коронавируса, разработанных компаниями Pfizer/BioNTech и Moderna, сообщается в Twitter-аккаунте российской вакцины."Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Она разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Сейчас "Спутник V" проходит пострегистрационные испытания, в которых участвуют 40 тысяч человек. Первую дозу препарата получили уже более 20 тысяч добровольцев, а более 16 тысяч — и вторую. Первый промежуточный анализ данных продемонстрировал эффективность вакцины на уровне 92 процентов.Кроме того, клинические испытания "Спутника V" проходят также в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах, Индии, Венесуэле и Бразилии. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

венесуэла

белоруссия

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воз, венесуэла, белоруссия, бразилия, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество