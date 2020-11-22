Производитель "Спутника V" пообещал цену ниже, чем у западных вакцин
12:48 22.11.2020 (обновлено: 13:27 22.11.2020)
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
© Фото : РФПИ
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Стоимость "Спутника V" будет значительно ниже, чем у вакцин от коронавируса, разработанных компаниями Pfizer/BioNTech и Moderna, сообщается в Twitter-аккаунте российской вакцины.
"Объявленная стоимость Pfizer в 19,5 доллара и Moderna в 25-37 долларов за дозу фактически означает их стоимость в 39 долларов и 50-74 доллара на человека. Для вакцин Pfizer, "Спутник V" и Moderna необходимы две дозы на человека. Цена "Спутник V" будет значительно ниже", — говорится в сообщении.
"Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Она разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.
Сейчас "Спутник V" проходит пострегистрационные испытания, в которых участвуют 40 тысяч человек. Первую дозу препарата получили уже более 20 тысяч добровольцев, а более 16 тысяч — и вторую. Первый промежуточный анализ данных продемонстрировал эффективность вакцины на уровне 92 процентов.
Кроме того, клинические испытания "Спутника V" проходят также в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах, Индии, Венесуэле и Бразилии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
12 августа, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19