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Производитель "Спутника V" пообещал цену ниже, чем у западных вакцин
Производитель "Спутника V" пообещал цену ниже, чем у западных вакцин
Стоимость "Спутника V" будет значительно ниже, чем у вакцин от коронавируса, разработанных компаниями Pfizer/BioNTech и Moderna, сообщается в Twitter-аккаунте... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T12:48
2020-11-22T13:27
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белоруссия
бразилия
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Стоимость "Спутника V" будет значительно ниже, чем у вакцин от коронавируса, разработанных компаниями Pfizer/BioNTech и Moderna, сообщается в Twitter-аккаунте российской вакцины."Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Она разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Сейчас "Спутник V" проходит пострегистрационные испытания, в которых участвуют 40 тысяч человек. Первую дозу препарата получили уже более 20 тысяч добровольцев, а более 16 тысяч — и вторую. Первый промежуточный анализ данных продемонстрировал эффективность вакцины на уровне 92 процентов.Кроме того, клинические испытания "Спутника V" проходят также в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах, Индии, Венесуэле и Бразилии. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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воз, венесуэла, белоруссия, бразилия, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Производитель "Спутника V" пообещал цену ниже, чем у западных вакцин

12:48 22.11.2020 (обновлено: 13:27 22.11.2020)
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© Фото : РФПИ
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Стоимость "Спутника V" будет значительно ниже, чем у вакцин от коронавируса, разработанных компаниями Pfizer/BioNTech и Moderna, сообщается в Twitter-аккаунте российской вакцины.

"Объявленная стоимость Pfizer в 19,5 доллара и Moderna в 25-37 долларов за дозу фактически означает их стоимость в 39 долларов и 50-74 доллара на человека. Для вакцин Pfizer, "Спутник V" и Moderna необходимы две дозы на человека. Цена "Спутник V" будет значительно ниже", — говорится в сообщении.

"Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Она разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.
Сейчас "Спутник V" проходит пострегистрационные испытания, в которых участвуют 40 тысяч человек. Первую дозу препарата получили уже более 20 тысяч добровольцев, а более 16 тысяч — и вторую. Первый промежуточный анализ данных продемонстрировал эффективность вакцины на уровне 92 процентов.
Кроме того, клинические испытания "Спутника V" проходят также в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах, Индии, Венесуэле и Бразилии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВОЗВенесуэлаБелоруссияБразилияВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
 
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