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МВД Белоруссии подтвердило применение спецсредств на протестах в Минске
МВД Белоруссии подтвердило применение спецсредств на протестах в Минске
Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила РИА Новости, что на несанкционированных массовых мероприятиях в Минске в воскресенье милиция применяла... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T16:26
2020-11-22T16:26
2020-11-22T16:42
светлана тихановская
александр лукашенко
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
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МИНСК, 22 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила РИА Новости, что на несанкционированных массовых мероприятиях в Минске в воскресенье милиция применяла спецсредства.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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светлана тихановская, александр лукашенко, мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире