https://ria.ru/20201122/spetskory-1585767148.html
Захарова высмеяла описание вакансии спецкора NYT в Москве
Захарова высмеяла описание вакансии спецкора NYT в Москве
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала объявление о вакансии спецкора New York Times в Москве, опубликованное на... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T12:52
2020-11-22T12:52
2020-11-22T14:29
медиавойны
фридрих ницше
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
the new york times
в мире
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала объявление о вакансии спецкора New York Times в Москве, опубликованное на сайте издания.Она отметила, что New York Times ищет кандидата на должность спецкора в стране, которую описывает как "путинскую Россию", направляющую "боевые отряды, вооруженные нервно-паралитическими веществами, против своих врагов". Кроме того, в NYT считают, что российские киберагенты сеют хаос и раздор на Западе, чтобы опорочить его демократические системы, а частные военные подрядчики помогают Москве "тайно распространять свое влияние" по всему миру.Но, призналась представитель МИД, не дает покоя вопрос, а вправе ли газета рисковать корреспондентом и отправлять его на работу в такие нечеловеческие условия? "Если об этом не думает редакция, об этом всегда могут подумать ответственные граждане описанной в вакансии "страны", которые будут выдавать сменщику визу и аккредитацию", — добавила она.По ее словам, жизни американских журналистов тоже имеют значение, "даже если это NYT"."Работайте себе спокойно в Штатах, не подвергайте описанному вами "риску" ради написания нескольких небылиц своего журналиста — врать у вас и дистанционно прекрасно получается. А если еще более серьезно, то вспомнился Ницше, перефразируя которого хочется сказать: американская пресса столько боролась с "чудовищем", что незаметно в него сама превратилась", — заключила дипломат.
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фридрих ницше, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), the new york times, в мире
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова
с иронией прокомментировала объявление о вакансии спецкора New York Times
в Москве, опубликованное на сайте издания.
Она отметила, что New York Times ищет кандидата на должность спецкора в стране, которую описывает как "путинскую Россию", направляющую "боевые отряды, вооруженные нервно-паралитическими веществами, против своих врагов". Кроме того, в NYT считают, что российские киберагенты сеют хаос и раздор на Западе, чтобы опорочить его демократические системы, а частные военные подрядчики помогают Москве "тайно распространять свое влияние" по всему миру.
"Даже начинать про ангажированность и русофобию не буду. За что собираются платить, тоже без объяснений понятно. Ясно и то, как относится независимая американская пресса к своей аудитории", — написала Захарова в Facebook.
Но, призналась представитель МИД, не дает покоя вопрос, а вправе ли газета рисковать корреспондентом и отправлять его на работу в такие нечеловеческие условия?
"Если об этом не думает редакция, об этом всегда могут подумать ответственные граждане описанной в вакансии "страны", которые будут выдавать сменщику визу и аккредитацию", — добавила она.
По ее словам, жизни американских журналистов тоже имеют значение, "даже если это NYT".
"Работайте себе спокойно в Штатах, не подвергайте описанному вами "риску" ради написания нескольких небылиц своего журналиста — врать у вас и дистанционно прекрасно получается. А если еще более серьезно, то вспомнился Ницше
, перефразируя которого хочется сказать: американская пресса столько боролась с "чудовищем", что незаметно в него сама превратилась", — заключила дипломат.