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В Степанакерте саперы начнут обезвреживать неразорвавшиеся снаряды
В Степанакерте саперы начнут обезвреживать неразорвавшиеся снаряды
Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики в воскресенье предупредила жителей, что в Степанакерте начнутся работы по... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T11:19
2020-11-22T11:19
2020-11-22T11:19
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
нагорно-карабахская республика
оон
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армения
в мире
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ЕРЕВАН, 22 ноя - РИА Новости. Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики в воскресенье предупредила жителей, что в Степанакерте начнутся работы по обезвреживанию боеприпасов, указав, что специалисты будут работать с неразорвавшимися после обстрелов кассетными снарядами.Стороны конфликта в Карабахе ранее неоднократно обвиняли друг друга в применении кассетных снарядов, использование которых против мирного населения запрещено резолюциями ООН.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
нагорно-карабахская республика
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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, оон, азербайджан, армения, в мире