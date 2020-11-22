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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201122/snaryady-1585758186.html
В Степанакерте саперы начнут обезвреживать неразорвавшиеся снаряды
В Степанакерте саперы начнут обезвреживать неразорвавшиеся снаряды
Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики в воскресенье предупредила жителей, что в Степанакерте начнутся работы по... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T11:19
2020-11-22T11:19
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
нагорно-карабахская республика
оон
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 22 ноя - РИА Новости. Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики в воскресенье предупредила жителей, что в Степанакерте начнутся работы по обезвреживанию боеприпасов, указав, что специалисты будут работать с неразорвавшимися после обстрелов кассетными снарядами.Стороны конфликта в Карабахе ранее неоднократно обвиняли друг друга в применении кассетных снарядов, использование которых против мирного населения запрещено резолюциями ООН.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
нагорно-карабахская республика
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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, оон, азербайджан, армения, в мире

В Степанакерте саперы начнут обезвреживать неразорвавшиеся снаряды

11:19 22.11.2020
 
© РИА Новости / Андрей КоцБлокпост российских миротворцев под Шуши на выезде из Степанакерта
Блокпост российских миротворцев под Шуши на выезде из Степанакерта - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Андрей Коц
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ЕРЕВАН, 22 ноя - РИА Новости. Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики в воскресенье предупредила жителей, что в Степанакерте начнутся работы по обезвреживанию боеприпасов, указав, что специалисты будут работать с неразорвавшимися после обстрелов кассетными снарядами.
Стороны конфликта в Карабахе ранее неоднократно обвиняли друг друга в применении кассетных снарядов, использование которых против мирного населения запрещено резолюциями ООН.
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"Через некоторое время на территории Степанакерта будут обезврежены выпущенные врагом и неразорвавшиеся кассетные бомбы и снаряды. Просим не паниковать при звуках взрывов, это работают саперы", - говорится в сообщении госслужбы, размещенном в Telegram-канале официального информационного центра Карабаха.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевВладимир ПутинНагорно-Карабахская РеспубликаООНАзербайджанАрменияВ мире
 
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