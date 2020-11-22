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В Степанакерте саперы начнут обезвреживать неразорвавшиеся снаряды

В Степанакерте саперы начнут обезвреживать неразорвавшиеся снаряды

Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики в воскресенье предупредила жителей, что в Степанакерте начнутся работы по... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T11:19

2020-11-22T11:19

2020-11-22T11:19

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

нагорно-карабахская республика

оон

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 22 ноя - РИА Новости. Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики в воскресенье предупредила жителей, что в Степанакерте начнутся работы по обезвреживанию боеприпасов, указав, что специалисты будут работать с неразорвавшимися после обстрелов кассетными снарядами.Стороны конфликта в Карабахе ранее неоднократно обвиняли друг друга в применении кассетных снарядов, использование которых против мирного населения запрещено резолюциями ООН.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, оон, азербайджан, армения, в мире