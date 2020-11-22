https://ria.ru/20201122/smartfony-1585736120.html

Специалист назвал ограничения для хозяев старых смартфонов с 2021 года

Специалист назвал ограничения для хозяев старых смартфонов с 2021 года

Проблемы в будущем году вероятны у тех, чей смартфон на Android поддерживает версию ОС 7.1.1 и более ранние. Для них могут оказаться закрыты более трети сайтов, РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T02:15

2020-11-22T02:15

2020-11-22T09:55

сергей кузьменко

россия

роскачество

google android

технологии

общество

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Хозяев старых смартфонов ждут ограничения с нового года

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Проблемы в будущем году вероятны у тех, чей смартфон на Android поддерживает версию ОС 7.1.1 и более ранние. Для них могут оказаться закрыты более трети сайтов, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко. Они так и не смогли договориться о продлении сертификата, поэтому, если ничего не изменится, около трети доменов (более 200 миллионов сайтов по всему миру) станут недоступны для владельцев устройств с Android 7.1.1 и более ранними версиями. Сейчас это порядка 12,9% от всех пользователей Android-устройств.Можно также перейти на мобильный браузер Firefox, у которого есть свое хранилище сертификатов. Но это подойдет лишь тем владельцам смартфонов, у кого установлена OC Android не ниже версии 5.0. Остальным все же придется приобрести новый гаджет.

https://ria.ru/20201121/nomera-1585625668.html

россия

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2020

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сергей кузьменко, россия, роскачество, google android, технологии, общество