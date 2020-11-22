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https://ria.ru/20201122/smartfony-1585736120.html
Специалист назвал ограничения для хозяев старых смартфонов с 2021 года
Специалист назвал ограничения для хозяев старых смартфонов с 2021 года
Проблемы в будущем году вероятны у тех, чей смартфон на Android поддерживает версию ОС 7.1.1 и более ранние. Для них могут оказаться закрыты более трети сайтов, РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T02:15
2020-11-22T09:55
сергей кузьменко
россия
роскачество
google android
технологии
общество
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Хозяев старых смартфонов ждут ограничения с нового года
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Проблемы в будущем году вероятны у тех, чей смартфон на Android поддерживает версию ОС 7.1.1 и более ранние. Для них могут оказаться закрыты более трети сайтов, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко. Они так и не смогли договориться о продлении сертификата, поэтому, если ничего не изменится, около трети доменов (более 200 миллионов сайтов по всему миру) станут недоступны для владельцев устройств с Android 7.1.1 и более ранними версиями. Сейчас это порядка 12,9% от всех пользователей Android-устройств.Можно также перейти на мобильный браузер Firefox, у которого есть свое хранилище сертификатов. Но это подойдет лишь тем владельцам смартфонов, у кого установлена OC Android не ниже версии 5.0. Остальным все же придется приобрести новый гаджет.
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сергей кузьменко, россия, роскачество, google android, технологии, общество

Специалист назвал ограничения для хозяев старых смартфонов с 2021 года

02:15 22.11.2020 (обновлено: 09:55 22.11.2020)
 
© Фото : Pixabay/Dean MoriartyЛюди с мобильными телефонами
Люди с мобильными телефонами - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© Фото : Pixabay/Dean Moriarty
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Проблемы в будущем году вероятны у тех, чей смартфон на Android поддерживает версию ОС 7.1.1 и более ранние. Для них могут оказаться закрыты более трети сайтов, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

"Дело в том, что в сентябре 2021-го заканчивается срок действия сертификата DST Root X3, который вел перекрестную подпись для сайтов с шифрованием. Этим с 2015 года занимались компании Let's Encrypt и IdenTrust", — объясняет эксперт.

Они так и не смогли договориться о продлении сертификата, поэтому, если ничего не изменится, около трети доменов (более 200 миллионов сайтов по всему миру) станут недоступны для владельцев устройств с Android 7.1.1 и более ранними версиями. Сейчас это порядка 12,9% от всех пользователей Android-устройств.

"Избежать подобной проблемы можно, сменив свой старый смартфон на более современный гаджет, однако подобные траты могут показаться нецелесообразными для многих граждан", — говорит Кузьменко.

Можно также перейти на мобильный браузер Firefox, у которого есть свое хранилище сертификатов. Но это подойдет лишь тем владельцам смартфонов, у кого установлена OC Android не ниже версии 5.0. Остальным все же придется приобрести новый гаджет.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
Вчера, 02:23
Специалист назвал способ узнать владельца номера телефона через интернет
 
Сергей КузьменкоРоссияРоскачествоGoogle AndroidТехнологииОбщество
 
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