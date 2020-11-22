https://ria.ru/20201122/simptomy-1585790149.html

В Минздраве перечислили ранние симптомы рака легких

В Минздраве перечислили ранние симптомы рака легких

Главный онколог Минздрава Андрей Каприн перечислил в эфире радиостанции "Говорит Москва" ранние симптомы, указывающие на возможное развитие рака легких. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T16:42

2020-11-22T16:42

2020-11-22T16:43

рак легких

рак

андрей каприн

здоровье

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574316327_0:9:3067:1734_1400x0_80_0_0_52408adf7339a95a72a20b8d6be4774b.jpg

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Главный онколог Минздрава Андрей Каприн перечислил в эфире радиостанции "Говорит Москва" ранние симптомы, указывающие на возможное развитие рака легких."Любая слабость, температура не купирующаяся <…> — 37,2 или 37,3 — без симптомов простуды. Кода мы говорим о любых кровяных выделениях: кровохарканье, выделения крови с любыми физиологическими жидкостями тоже должны насторожить", — сказал он.По его словам, головокружение, головные боли и потери сознания могут указывать уже на более запущенную стадию заболевания.Врач отметил, что явным образом рак легких проявляется в основном на поздней стадии."Практически все онкологические заболевания начинаются с бессимптомной истории, пока либо критическая масса по опухоли не занимает часть органа, <…> а легкое к тому же не болит. Болит и кашляет человек, когда уже бронх поражен", — предупредил он.Для профилактики онкологических заболеваний медик посоветовал обследоваться каждые пять лет — в частности, делать компьютерную томографию легких.

https://ria.ru/20201122/rak-1585739491.html

https://ria.ru/20201120/parikmakher-1585482480.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рак легких, рак, андрей каприн, здоровье, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество