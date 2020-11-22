https://ria.ru/20201122/simptomy-1585790149.html
В Минздраве перечислили ранние симптомы рака легких
В Минздраве перечислили ранние симптомы рака легких
Главный онколог Минздрава Андрей Каприн перечислил в эфире радиостанции "Говорит Москва" ранние симптомы, указывающие на возможное развитие рака легких. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T16:42
2020-11-22T16:42
2020-11-22T16:43
рак легких
рак
андрей каприн
здоровье
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Главный онколог Минздрава Андрей Каприн перечислил в эфире радиостанции "Говорит Москва" ранние симптомы, указывающие на возможное развитие рака легких."Любая слабость, температура не купирующаяся <…> — 37,2 или 37,3 — без симптомов простуды. Кода мы говорим о любых кровяных выделениях: кровохарканье, выделения крови с любыми физиологическими жидкостями тоже должны насторожить", — сказал он.По его словам, головокружение, головные боли и потери сознания могут указывать уже на более запущенную стадию заболевания.Врач отметил, что явным образом рак легких проявляется в основном на поздней стадии."Практически все онкологические заболевания начинаются с бессимптомной истории, пока либо критическая масса по опухоли не занимает часть органа, <…> а легкое к тому же не болит. Болит и кашляет человек, когда уже бронх поражен", — предупредил он.Для профилактики онкологических заболеваний медик посоветовал обследоваться каждые пять лет — в частности, делать компьютерную томографию легких.
https://ria.ru/20201122/rak-1585739491.html
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рак легких, рак, андрей каприн, здоровье, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости.
Главный онколог Минздрава Андрей Каприн
перечислил в эфире радиостанции "Говорит Москва"
ранние симптомы, указывающие на возможное развитие рака легких.
"Любая слабость, температура не купирующаяся <…> — 37,2 или 37,3 — без симптомов простуды. Кода мы говорим о любых кровяных выделениях: кровохарканье, выделения крови с любыми физиологическими жидкостями тоже должны насторожить", — сказал он.
По его словам, головокружение, головные боли и потери сознания могут указывать уже на более запущенную стадию заболевания.
Врач отметил, что явным образом рак легких проявляется в основном на поздней стадии.
"Практически все онкологические заболевания начинаются с бессимптомной истории, пока либо критическая масса по опухоли не занимает часть органа, <…> а легкое к тому же не болит. Болит и кашляет человек, когда уже бронх поражен", — предупредил он.
Для профилактики онкологических заболеваний медик посоветовал обследоваться каждые пять лет — в частности, делать компьютерную томографию легких.