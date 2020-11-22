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https://ria.ru/20201122/shampanskoe-1585778588.html
Россиян призвали отказаться от шампанского в новогоднюю ночь
Россиян призвали отказаться от шампанского в новогоднюю ночь
Диетолог Ольга Григорьян в эфире радиостанции "Говорит Москва" посоветовала россиянам не пить шампанское в новогоднюю ночь, так как алкоголь в сочетании с... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T14:55
2020-11-22T15:47
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
диеты
новый год
питание
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Диетолог Ольга Григорьян в эфире радиостанции "Говорит Москва" посоветовала россиянам не пить шампанское в новогоднюю ночь, так как алкоголь в сочетании с калорийной едой может привести к нежелательным реакциям организма."Сделайте себе обычный ужин в семь-восемь часов, поужинайте всей семьей. &lt;…&gt; Можно открыть шампанское, но необязательно его пить. Это же все-таки ритуал, свечи, мандарины", — сказала она.Медик также подчеркнула, что в этом году стоит уделить особое внимание своему здоровью во время празднования Нового года."В ночь после двенадцати часов увеличивается нагрузка на больницы. Люди с панкреатитами, с инфарктами, с почечными коликами", — предупредила она, отметив, что сейчас врачам будет труднее оказать помощь из-за пандемии коронавируса.Эксперт посоветовала приготовить к новогоднему столу овощные закуски и небольшое количество оливье, заправленного домашним майонезом или другим соусом. Селедку под шубой и другие "тяжелые" блюда, по ее мнению, лучше приготовить к праздничному обеду первого января.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, диеты, новый год, питание, общество

Россиян призвали отказаться от шампанского в новогоднюю ночь

14:55 22.11.2020 (обновлено: 15:47 22.11.2020)
 
© Depositphotos / AlexNosenkoПразднование Нового года
Празднование Нового года - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© Depositphotos / AlexNosenko
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Диетолог Ольга Григорьян в эфире радиостанции "Говорит Москва" посоветовала россиянам не пить шампанское в новогоднюю ночь, так как алкоголь в сочетании с калорийной едой может привести к нежелательным реакциям организма.
"Сделайте себе обычный ужин в семь-восемь часов, поужинайте всей семьей. <…> Можно открыть шампанское, но необязательно его пить. Это же все-таки ритуал, свечи, мандарины", — сказала она.
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Медик также подчеркнула, что в этом году стоит уделить особое внимание своему здоровью во время празднования Нового года.
"В ночь после двенадцати часов увеличивается нагрузка на больницы. Люди с панкреатитами, с инфарктами, с почечными коликами", — предупредила она, отметив, что сейчас врачам будет труднее оказать помощь из-за пандемии коронавируса.
Эксперт посоветовала приготовить к новогоднему столу овощные закуски и небольшое количество оливье, заправленного домашним майонезом или другим соусом. Селедку под шубой и другие "тяжелые" блюда, по ее мнению, лучше приготовить к праздничному обеду первого января.
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