https://ria.ru/20201122/shampanskoe-1585778588.html
Россиян призвали отказаться от шампанского в новогоднюю ночь
Россиян призвали отказаться от шампанского в новогоднюю ночь
Диетолог Ольга Григорьян в эфире радиостанции "Говорит Москва" посоветовала россиянам не пить шампанское в новогоднюю ночь, так как алкоголь в сочетании с... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T14:55
2020-11-22T14:55
2020-11-22T15:47
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Диетолог Ольга Григорьян в эфире радиостанции "Говорит Москва" посоветовала россиянам не пить шампанское в новогоднюю ночь, так как алкоголь в сочетании с калорийной едой может привести к нежелательным реакциям организма."Сделайте себе обычный ужин в семь-восемь часов, поужинайте всей семьей. <…> Можно открыть шампанское, но необязательно его пить. Это же все-таки ритуал, свечи, мандарины", — сказала она.Медик также подчеркнула, что в этом году стоит уделить особое внимание своему здоровью во время празднования Нового года."В ночь после двенадцати часов увеличивается нагрузка на больницы. Люди с панкреатитами, с инфарктами, с почечными коликами", — предупредила она, отметив, что сейчас врачам будет труднее оказать помощь из-за пандемии коронавируса.Эксперт посоветовала приготовить к новогоднему столу овощные закуски и небольшое количество оливье, заправленного домашним майонезом или другим соусом. Селедку под шубой и другие "тяжелые" блюда, по ее мнению, лучше приготовить к праздничному обеду первого января.
https://ria.ru/20201122/podarki-1585743800.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, диеты, новый год, питание, общество