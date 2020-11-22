https://ria.ru/20201122/sanktsii-1585822040.html

Белоруссия расширит санкции против Евросоюза

Белоруссия расширит санкции против Евросоюза

Белоруссия расширит санкции против Евросоюза, распространив ограничения на руководство ЕС, рассказал в интервью телеканалу "Беларусь 1" министр иностранных дел... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T21:41

2020-11-22T21:41

2020-11-22T23:34

владимир макей

евросоюз

мид белоруссии

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577842391_0:0:3264:1836_1400x0_80_0_0_feb0f0c47d9034a4cc7145e93d98e53d.jpg

МИНСК, 22 ноя — РИА Новости. Белоруссия расширит санкции против Евросоюза, распространив ограничения на руководство ЕС, рассказал в интервью телеканалу "Беларусь 1" министр иностранных дел республики Владимир Макей.Он уточнил, что такое решение приняли 17 ноября на совещании по внешней политике с участием президента Белоруссии Александра Лукашенко.ЕС 2 октября ввел индивидуальные санкции против ряда белорусских чиновников, обвинив их в фальсификации президентских выборов и насилии над участниками протестов.Всего под санкции попали 40 человек, в основном силовики и представители избирательных органов Белоруссии.Позже ЕС опубликовал второй санкционный список, в который включили Лукашенко.Фигурантам запрещено посещать страны Евросоюза. Также санкции предусматривают замораживание активов в ЕС и запрет на предоставление средств.В четверг главы МИД Евросоюза договорились о работе над новым, уже третьим по счету, санкционным списком, в который должны войти организации.

https://ria.ru/20201120/sanktsii-1585514498.html

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир макей , евросоюз, мид белоруссии, белоруссия, в мире