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Белоруссия расширит санкции против Евросоюза
Белоруссия расширит санкции против Евросоюза
Белоруссия расширит санкции против Евросоюза, распространив ограничения на руководство ЕС, рассказал в интервью телеканалу "Беларусь 1" министр иностранных дел... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T21:41
2020-11-22T21:41
2020-11-22T23:34
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МИНСК, 22 ноя — РИА Новости. Белоруссия расширит санкции против Евросоюза, распространив ограничения на руководство ЕС, рассказал в интервью телеканалу "Беларусь 1" министр иностранных дел республики Владимир Макей.Он уточнил, что такое решение приняли 17 ноября на совещании по внешней политике с участием президента Белоруссии Александра Лукашенко.ЕС 2 октября ввел индивидуальные санкции против ряда белорусских чиновников, обвинив их в фальсификации президентских выборов и насилии над участниками протестов.Всего под санкции попали 40 человек, в основном силовики и представители избирательных органов Белоруссии.Позже ЕС опубликовал второй санкционный список, в который включили Лукашенко.Фигурантам запрещено посещать страны Евросоюза. Также санкции предусматривают замораживание активов в ЕС и запрет на предоставление средств.В четверг главы МИД Евросоюза договорились о работе над новым, уже третьим по счету, санкционным списком, в который должны войти организации.
https://ria.ru/20201120/sanktsii-1585514498.html
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владимир макей , евросоюз, мид белоруссии, белоруссия, в мире
МИНСК, 22 ноя — РИА Новости. Белоруссия
расширит санкции против Евросоюза
, распространив ограничения на руководство ЕС, рассказал в интервью телеканалу "Беларусь 1
" министр иностранных дел республики Владимир Макей
.
Он уточнил, что такое решение приняли 17 ноября на совещании по внешней политике с участием президента Белоруссии Александра Лукашенко
.
"Обсуждались наши ответные меры в связи с теми шагами, которые были приняты европейскими партнерами где-то неделю назад. Вы знаете, что Европейский союз ввел дополнительные санкции против полутора десятков человек. Сегодня мы, обсуждая эту ситуацию, вынуждены были констатировать, что мы также расширим и наши санкционные персональные списки, в которые будут включены представители руководства Европейского союза, руководства ряда европейских государств".
ЕС 2 октября ввел индивидуальные санкции против ряда белорусских чиновников, обвинив их в фальсификации президентских выборов и насилии над участниками протестов.
Всего под санкции попали 40 человек, в основном силовики и представители избирательных органов Белоруссии.
Позже ЕС опубликовал второй санкционный список, в который включили Лукашенко.
Фигурантам запрещено посещать страны Евросоюза. Также санкции предусматривают замораживание активов в ЕС и запрет на предоставление средств.
В четверг главы МИД Евросоюза договорились о работе над новым, уже третьим по счету, санкционным списком, в который должны войти организации.