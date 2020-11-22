https://ria.ru/20201122/samoubiystvo-1585769877.html

Омбудсмен раскрыла детали дела о самоубийстве подростка под Волгоградом

Омбудсмен раскрыла детали дела о самоубийстве подростка под Волгоградом

Уполномоченная по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева сообщила РИА Новости, что взяла на контроль ситуацию с гибелью девятиклассника, который, РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T13:16

2020-11-22T13:16

2020-11-22T13:16

камышин

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 22 ноя - РИА Новости. Уполномоченная по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева сообщила РИА Новости, что взяла на контроль ситуацию с гибелью девятиклассника, который, возможно, состоял в так называемых "группах смерти" в соцсетях.По словам Болдыревой, 15-летний школьник погиб в Камышине, но подробности его смерти ей неизвестны.Ранее издание "Общественная служба новостей" сообщало, что мать мальчика считает, что он состоял в так называемых "группах смерти" и кто-то заставил его совершить суицид. Женщина считает, что на психологическое состояние сына повлиял ее развод, а также изменившийся из-за ситуации с коронавирусом режим жизни - он много времени проводил в интернете, в основном ночью. По данным СМИ, незадолго до гибели подросток звонил подруге и интересовался, пойдет ли она с ним - девочка отказалась. Издание сообщает, что тело школьника нашли в заброшенном здании больницы.Официальными данными правоохранительных структур по данной ситуации РИА Новости в настоящее время не располагает.

https://ria.ru/20200620/1573186152.html

камышин

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камышин, происшествия