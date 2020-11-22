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Омбудсмен раскрыла детали дела о самоубийстве подростка под Волгоградом
Омбудсмен раскрыла детали дела о самоубийстве подростка под Волгоградом
Уполномоченная по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева сообщила РИА Новости, что взяла на контроль ситуацию с гибелью девятиклассника, который, РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T13:16
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камышин
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 22 ноя - РИА Новости. Уполномоченная по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева сообщила РИА Новости, что взяла на контроль ситуацию с гибелью девятиклассника, который, возможно, состоял в так называемых "группах смерти" в соцсетях.По словам Болдыревой, 15-летний школьник погиб в Камышине, но подробности его смерти ей неизвестны.Ранее издание "Общественная служба новостей" сообщало, что мать мальчика считает, что он состоял в так называемых "группах смерти" и кто-то заставил его совершить суицид. Женщина считает, что на психологическое состояние сына повлиял ее развод, а также изменившийся из-за ситуации с коронавирусом режим жизни - он много времени проводил в интернете, в основном ночью. По данным СМИ, незадолго до гибели подросток звонил подруге и интересовался, пойдет ли она с ним - девочка отказалась. Издание сообщает, что тело школьника нашли в заброшенном здании больницы.Официальными данными правоохранительных структур по данной ситуации РИА Новости в настоящее время не располагает.
https://ria.ru/20200620/1573186152.html
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камышин, происшествия

Омбудсмен раскрыла детали дела о самоубийстве подростка под Волгоградом

13:16 22.11.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке
Машина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ВОЛГОГРАД, 22 ноя - РИА Новости. Уполномоченная по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева сообщила РИА Новости, что взяла на контроль ситуацию с гибелью девятиклассника, который, возможно, состоял в так называемых "группах смерти" в соцсетях.
По словам Болдыревой, 15-летний школьник погиб в Камышине, но подробности его смерти ей неизвестны.
"Следственный комитет проводит проверку в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "доведение до самоубийства". Данное происшествие взято мной под контроль", - сообщила Болдырева агентству. Она отметила, что подросток из благополучной семьи, проверяются все его связи, в том числе и в социальных сетях.
Ранее издание "Общественная служба новостей" сообщало, что мать мальчика считает, что он состоял в так называемых "группах смерти" и кто-то заставил его совершить суицид. Женщина считает, что на психологическое состояние сына повлиял ее развод, а также изменившийся из-за ситуации с коронавирусом режим жизни - он много времени проводил в интернете, в основном ночью. По данным СМИ, незадолго до гибели подросток звонил подруге и интересовался, пойдет ли она с ним - девочка отказалась. Издание сообщает, что тело школьника нашли в заброшенном здании больницы.
Официальными данными правоохранительных структур по данной ситуации РИА Новости в настоящее время не располагает.
Девушка на мосту - РИА Новости, 1920, 20.06.2020
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