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Меркель рассказала, чем выделялся нынешний саммит G20
Меркель рассказала, чем выделялся нынешний саммит G20
Участники "Большой двадцатки" на фоне пандемии коронавируса стали уделять больше внимания вопросу устойчивого развития, в том числе вопросу защиты окружающей... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T19:58
2020-11-22T19:58
большая двадцатка
ангела меркель
германия
в мире
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БЕРЛИН, 22 ноя - РИА Новости. Участники "Большой двадцатки" на фоне пандемии коронавируса стали уделять больше внимания вопросу устойчивого развития, в том числе вопросу защиты окружающей среды и климата, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.По ее словам, это "яркое изменение дискуссии по сравнению, я бы сказала, с тем, как было пять лет назад".
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большая двадцатка, ангела меркель, германия, в мире

Меркель рассказала, чем выделялся нынешний саммит G20

19:58 22.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БЕРЛИН, 22 ноя - РИА Новости. Участники "Большой двадцатки" на фоне пандемии коронавируса стали уделять больше внимания вопросу устойчивого развития, в том числе вопросу защиты окружающей среды и климата, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Было интересно видеть, как в сравнении с предыдущими саммитами темы окружающей среды, устойчивого развития, жизни в гармонии с природой, а не хищнической эксплуатации - идет ли речь о защите климата, о вопросе биоразнообразия, почти все это обсуждали и четко указывали на это, а это значит, есть воля. Реализовать на практике будет не просто, но есть воля вынести из пандемии урок, как сделать экономику более устойчивой", - заявила она на пресс-конференции после виртуального саммита G20.

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в работе саммита Группы двадцати в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
21 ноября, 17:15Распространение нового коронавируса
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По ее словам, это "яркое изменение дискуссии по сравнению, я бы сказала, с тем, как было пять лет назад".
 
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