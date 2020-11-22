Меркель рассказала, чем выделялся нынешний саммит G20

"Было интересно видеть, как в сравнении с предыдущими саммитами темы окружающей среды, устойчивого развития, жизни в гармонии с природой, а не хищнической эксплуатации - идет ли речь о защите климата, о вопросе биоразнообразия, почти все это обсуждали и четко указывали на это, а это значит, есть воля. Реализовать на практике будет не просто, но есть воля вынести из пандемии урок, как сделать экономику более устойчивой", - заявила она на пресс-конференции после виртуального саммита G20.