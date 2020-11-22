https://ria.ru/20201122/russkiy-1585745359.html

Мост на остров Русский откроют, когда потеплеет

Мост на остров Русский откроют, когда потеплеет

Мост на остров Русский во Владивостоке, закрытый из-за падения льда с вант, откроют, когда потеплеет, возможно, к вечеру воскресенья, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T08:36

2020-11-22T08:36

2020-11-22T17:48

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя – РИА Новости. Мост на остров Русский во Владивостоке, закрытый из-за падения льда с вант, откроют, когда потеплеет, возможно, к вечеру воскресенья, сообщил РИА Новости представитель правительства Приморья.В субботу из-за падения льда с вант закрыли движение по мосту на остров Русский. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью в 2 часа.По данным на полдень воскресенья, очереди на паром на острове Русском ожидало около 50-60 машин и множество людей. Власти сообщали, что в 17.00 (10.00 мск) паром уйдет за жителями острова Попова, а после вернется для перевозки с Русского.По его словам, сейчас там по-другому ничего не сделать. Собеседник также уточнил, что мост могут открыть в воскресенье к вечеру.Сейчас во Владивостоке 3 градуса мороза.Мост - единственный способ попасть на остров Русский, паромы туда не ходят. На острове живут несколько тысяч человек, расположен ДВФУ, Медцентр ДВФУ, военные и пожарная части. Как сообщает корреспондент РИА Новости, сейчас в магазинах на острове уже нет в продаже питьевой воды в пятилитровых упаковках, спичек, газовых баллонов, заканчивается хлеб.В Приморье, где с ночи четверга шел снег с дождем, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке с вечера среды поднялся сильный ветер, в четверг шел дождь, ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Также остановлены паромы, частично нарушено движение автобусов, машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. Сейчас осадки везде прекратились. Электроснабжение Владивостока восстановили в некоторых районах.

https://ria.ru/20201120/primore-1585489379.html

https://ria.ru/20201121/russkiy-1585666527.html

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, происшествия