https://ria.ru/20201122/rotaru-1585736805.html

Директор Ротару рассказал о возвращении певицы в Россию

Директор Ротару рассказал о возвращении певицы в Россию

Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров заявил о планах певицы вернуться в Россию для выступлений. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T01:37

2020-11-22T01:37

2020-11-22T09:48

коронавирус covid-19

шоубиз

россия

музыка

игорь крутой

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софия ротару

украина

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров заявил о планах певицы вернуться в Россию для выступлений.Представитель артистки уточнил, что выступление Ротару на фестивале "Песня года" будет бесплатным.Лавров добавил, что из-за пандемии коронавируса Ротару осталась без концертов. По его словам, гонорар исполнительницы вырос из-за колебания курса валют, однако она отказывается снижать стоимость своих выступлений.В 2018 году Ротару отказалась от выступления на программе "Песня года", в которой участвовала с 1973 года, объяснив это введением на Украине военного положения и нежеланием "провоцировать радикально настроенных соотечественников". Однако уже в 2019 году она дала несколько концертов в России.

https://ria.ru/20200627/1573548888.html

россия

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коронавирус covid-19, россия, музыка, игорь крутой, москва, софия ротару, украина