Директор Ротару рассказал о возвращении певицы в Россию
01:37 22.11.2020 (обновлено: 09:48 22.11.2020)
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПевица София Ротару на закрытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2019"
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров заявил о планах певицы вернуться в Россию для выступлений.
"София Михайловна дала добро Игорю Крутому приехать в Москву. Она выступит на "Песне года" и даже готова отсидеть для этого карантин", — рассказал Лавров изданию "Собеседник".
Представитель артистки уточнил, что выступление Ротару на фестивале "Песня года" будет бесплатным.
"У Софии Михайловны давняя дружба с Игорем Крутым, поэтому гонорар ей никто платить не будет", — подчеркнул он.
Лавров добавил, что из-за пандемии коронавируса Ротару осталась без концертов. По его словам, гонорар исполнительницы вырос из-за колебания курса валют, однако она отказывается снижать стоимость своих выступлений.
В 2018 году Ротару отказалась от выступления на программе "Песня года", в которой участвовала с 1973 года, объяснив это введением на Украине военного положения и нежеланием "провоцировать радикально настроенных соотечественников". Однако уже в 2019 году она дала несколько концертов в России.