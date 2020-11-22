Макей предрек Белоруссии "хаос и анархию" в случае революции
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у народного мемориала в память о погибшем 12 ноября жителе белорусской столицы Романе Бондаренко на "Площади перемен" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. "Революция" принесет Белоруссии только "хаос и анархию", и ей придется все "начинать с нуля", заявил глава МИД республики Владимир Макей.
"Революция принесет лишь хаос и анархию. И эти хаос и анархия погубят и государство, и общество. Нам придется тогда действительно начинать с нуля", - заявил Макей в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое показано в воскресенье.
Как отметил Макей, он не говорит, что в Белоруссии "все идеально, все красиво". По словам министра, он тоже выступает за перемены, но не за перемены "путем революции, уличного давления, шантажа, угроз".
"Мое глубокое убеждение: революция – это всегда смерть, кровь и слезы. И мы это видим сейчас – к чему призывают эти революционеры: "давай убивать этих, давай заклеймим позором этих карателей" и так далее. Хорошо, заклеймили позором. А вы про государство, которое должно выстоять в этой турбулентной ситуации, думаете? Вы про народ думаете или считаете, что революция несет лишь благо?" - сказал глава внешнеполитического ведомства республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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