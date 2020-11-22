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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201122/revolyutsiya-1585823789.html
Макей предрек Белоруссии "хаос и анархию" в случае революции
Макей предрек Белоруссии "хаос и анархию" в случае революции
"Революция" принесет Белоруссии только "хаос и анархию", и ей придется все "начинать с нуля", заявил глава МИД республики Владимир Макей. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T22:20
2020-11-22T22:20
протесты в белоруссии
владимир макей
мид белоруссии
белоруссия
в мире
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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. "Революция" принесет Белоруссии только "хаос и анархию", и ей придется все "начинать с нуля", заявил глава МИД республики Владимир Макей."Революция принесет лишь хаос и анархию. И эти хаос и анархия погубят и государство, и общество. Нам придется тогда действительно начинать с нуля", - заявил Макей в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое показано в воскресенье.Как отметил Макей, он не говорит, что в Белоруссии "все идеально, все красиво". По словам министра, он тоже выступает за перемены, но не за перемены "путем революции, уличного давления, шантажа, угроз"."Мое глубокое убеждение: революция – это всегда смерть, кровь и слезы. И мы это видим сейчас – к чему призывают эти революционеры: "давай убивать этих, давай заклеймим позором этих карателей" и так далее. Хорошо, заклеймили позором. А вы про государство, которое должно выстоять в этой турбулентной ситуации, думаете? Вы про народ думаете или считаете, что революция несет лишь благо?" - сказал глава внешнеполитического ведомства республики.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии. Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201027/belorussiya-1581718337.html
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владимир макей , мид белоруссии, белоруссия, в мире

Макей предрек Белоруссии "хаос и анархию" в случае революции

22:20 22.11.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у народного мемориала в память о погибшем 12 ноября жителе белорусской столицы Романе Бондаренко на "Площади перемен" в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у народного мемориала в память о погибшем 12 ноября жителе белорусской столицы Романе Бондаренко на Площади перемен в Минске - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. "Революция" принесет Белоруссии только "хаос и анархию", и ей придется все "начинать с нуля", заявил глава МИД республики Владимир Макей.
"Революция принесет лишь хаос и анархию. И эти хаос и анархия погубят и государство, и общество. Нам придется тогда действительно начинать с нуля", - заявил Макей в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое показано в воскресенье.
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Как отметил Макей, он не говорит, что в Белоруссии "все идеально, все красиво". По словам министра, он тоже выступает за перемены, но не за перемены "путем революции, уличного давления, шантажа, угроз".
"Мое глубокое убеждение: революция – это всегда смерть, кровь и слезы. И мы это видим сейчас – к чему призывают эти революционеры: "давай убивать этих, давай заклеймим позором этих карателей" и так далее. Хорошо, заклеймили позором. А вы про государство, которое должно выстоять в этой турбулентной ситуации, думаете? Вы про народ думаете или считаете, что революция несет лишь благо?" - сказал глава внешнеполитического ведомства республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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Протесты в БелоруссииВладимир МакейМИД БелоруссииБелоруссияВ мире
 
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