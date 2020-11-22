https://ria.ru/20201122/rak-1585739491.html
Врачи перечислили проблемы со ртом, которые указывают на рак
Врачи перечислили проблемы со ртом, которые указывают на рак
Британский фонд здоровья полости рта поделился советами, как выявить рак этой части тела на ранней стадии. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T04:12
2020-11-22T04:12
2020-11-22T10:02
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Британский фонд здоровья полости рта поделился советами, как выявить рак этой части тела на ранней стадии. Специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие проблемы: Рекомендуется ежедневно делать проверку на рак ротовой полости.По его словам, важно выявить заболевание на ранней стадии, поскольку это увеличивает шансы на полное выздоровление.
https://ria.ru/20201121/simptom-1585630019.html
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онкология, рак, здоровье, великобритания, общество