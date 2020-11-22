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Карьерный консультант рассказал о правилах поиска работы
Карьерный консультант рассказал о правилах поиска работы
Что нужно знать, чтобы найти хорошую работу и не нарваться на мошенников, рассказал в интервью радио Sputnik карьерный консультант, доктор по управлению... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T02:10
2020-11-22T02:10
ильгиз валинуров
россия
работа
общество
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Что нужно знать, чтобы найти хорошую работу и не нарваться на мошенников, рассказал в интервью радио Sputnik карьерный консультант, доктор по управлению персоналом Ильгиз Валинуров.Чтобы найти достойную работу, нужно выбирать достойных работодателей и самостоятельно искать компанию, в которой хотелось бы трудиться. Если вы хотите работать в автопроме, изучайте все автомобильные бренды и смотрите, какие у них есть интересные вакансии, посоветовал Валинуров.Какие-то вакансии могут быть размещены на постоянной основе на сайте самих компаний. Топовые вакансии часто закрываются внутри компании, но могут быть опубликованы на работных сайтах. Чтобы ваше резюме в этом случае заметили, нужно позаботиться о его качестве. "Часто с работных сайтов нет достаточного количества приглашений, потому что у кандидата слабое резюме, ваш опыт не очень понятен работодателю. Например, вы работали в ООО "Ромашка" менеджером по продажам. Нужно указать отрасль, индустрию, масштаб, что продавали", – отметил Валинуров.А вот если потенциальный "работодатель" предлагает сначала пройти какие-то платные курсы, заплатить за доставку документов, можно с уверенностью сказать, что вас вовлекают в мошенническую схему."Это встречается не так часто, но эти схемы достаточно легко считываются, и становится понятно, что что-то не так. Про такие схемы мошенничества можно достаточно быстро найти информацию в интернете, запомнить и не попадаться", – заключил собеседник радио.
https://ria.ru/20201121/zakonoproekt-1585627186.html
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ильгиз валинуров, россия, работа, общество

Карьерный консультант рассказал о правилах поиска работы

02:10 22.11.2020
 
© Fotolia / Production PerigСобеседование при приеме на работу
Собеседование при приеме на работу - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© Fotolia / Production Perig
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Что нужно знать, чтобы найти хорошую работу и не нарваться на мошенников, рассказал в интервью радио Sputnik карьерный консультант, доктор по управлению персоналом Ильгиз Валинуров.
Чтобы найти достойную работу, нужно выбирать достойных работодателей и самостоятельно искать компанию, в которой хотелось бы трудиться. Если вы хотите работать в автопроме, изучайте все автомобильные бренды и смотрите, какие у них есть интересные вакансии, посоветовал Валинуров.
"Познакомьтесь с людьми из этих компаний. Пусть даже сегодня вам не предложат вариант работы, но вас могут пригласить через полгода, год. Выбирайте себе самостоятельно достойных работодателей, а не реагируйте на отклики на работных сайтах", – пояснил эксперт.
Какие-то вакансии могут быть размещены на постоянной основе на сайте самих компаний. Топовые вакансии часто закрываются внутри компании, но могут быть опубликованы на работных сайтах. Чтобы ваше резюме в этом случае заметили, нужно позаботиться о его качестве.
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"Часто с работных сайтов нет достаточного количества приглашений, потому что у кандидата слабое резюме, ваш опыт не очень понятен работодателю. Например, вы работали в ООО "Ромашка" менеджером по продажам. Нужно указать отрасль, индустрию, масштаб, что продавали", – отметил Валинуров.
А вот если потенциальный "работодатель" предлагает сначала пройти какие-то платные курсы, заплатить за доставку документов, можно с уверенностью сказать, что вас вовлекают в мошенническую схему.
"Это встречается не так часто, но эти схемы достаточно легко считываются, и становится понятно, что что-то не так. Про такие схемы мошенничества можно достаточно быстро найти информацию в интернете, запомнить и не попадаться", – заключил собеседник радио.
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