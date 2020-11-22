https://ria.ru/20201122/rabota-1585734383.html

Карьерный консультант рассказал о правилах поиска работы

Карьерный консультант рассказал о правилах поиска работы

Что нужно знать, чтобы найти хорошую работу и не нарваться на мошенников, рассказал в интервью радио Sputnik карьерный консультант, доктор по управлению... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T02:10

2020-11-22T02:10

2020-11-22T02:10

ильгиз валинуров

россия

работа

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/150125/78/1501257892_0:300:5760:3540_1400x0_80_0_0_7cafb0bf6341717fdf6b5ed18adb2f9b.jpg

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Что нужно знать, чтобы найти хорошую работу и не нарваться на мошенников, рассказал в интервью радио Sputnik карьерный консультант, доктор по управлению персоналом Ильгиз Валинуров.Чтобы найти достойную работу, нужно выбирать достойных работодателей и самостоятельно искать компанию, в которой хотелось бы трудиться. Если вы хотите работать в автопроме, изучайте все автомобильные бренды и смотрите, какие у них есть интересные вакансии, посоветовал Валинуров.Какие-то вакансии могут быть размещены на постоянной основе на сайте самих компаний. Топовые вакансии часто закрываются внутри компании, но могут быть опубликованы на работных сайтах. Чтобы ваше резюме в этом случае заметили, нужно позаботиться о его качестве. "Часто с работных сайтов нет достаточного количества приглашений, потому что у кандидата слабое резюме, ваш опыт не очень понятен работодателю. Например, вы работали в ООО "Ромашка" менеджером по продажам. Нужно указать отрасль, индустрию, масштаб, что продавали", – отметил Валинуров.А вот если потенциальный "работодатель" предлагает сначала пройти какие-то платные курсы, заплатить за доставку документов, можно с уверенностью сказать, что вас вовлекают в мошенническую схему."Это встречается не так часто, но эти схемы достаточно легко считываются, и становится понятно, что что-то не так. Про такие схемы мошенничества можно достаточно быстро найти информацию в интернете, запомнить и не попадаться", – заключил собеседник радио.

https://ria.ru/20201121/zakonoproekt-1585627186.html

https://ria.ru/20201106/karera-1583307930.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильгиз валинуров, россия, работа, общество