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Путин объяснил, почему еще не поздравил Байдена
Путин объяснил, почему еще не поздравил Байдена
Президент России Владимир Путин рассказал, что никого не поздравил с победой на президентских выборах в США с "чисто формальной стороны дела". РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T15:38
2020-11-22T17:38
дональд трамп
джо байден
дмитрий песков
москва
сша
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что никого не поздравил с победой на президентских выборах в США с "чисто формальной стороны дела".Он также добавил, что Москва с уважением относится и к действующему президенту США Дональду Трампу, и к кандидату на этот пост Джо Байдену.Президентские выборы состоялись в США 3 ноября. По предварительным данным, кандидат от Демократической партии Байден набрал достаточное для победы количество выборщиков.Трамп, в свою очередь, полагает, что победил он, и будет отстаивать свою правоту в суде.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва проявит уважение к выбору американского народа и будет работать с любым избранным президентом.Он также уточнил, что России больше импонировал бы тот глава американского государства, который "захочет хоть как-то реанимировать наши двусторонние отношения".
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дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, москва, сша, в мире

Путин объяснил, почему еще не поздравил Байдена

15:38 22.11.2020 (обновлено: 17:38 22.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве
Премьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что никого не поздравил с победой на президентских выборах в США с "чисто формальной стороны дела".

"Формальные вещи должны быть сделаны в соответствии со сложившейся практикой и с юридической стороной дела. Здесь нет никакой задней мысли и ничего, что было бы необычным или могло бы лечь в основу дальнейшего разрушения наших отношений", — сообщил российский лидер в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Он также добавил, что Москва с уважением относится и к действующему президенту США Дональду Трампу, и к кандидату на этот пост Джо Байдену.
Президентские выборы состоялись в США 3 ноября. По предварительным данным, кандидат от Демократической партии Байден набрал достаточное для победы количество выборщиков.
Трамп, в свою очередь, полагает, что победил он, и будет отстаивать свою правоту в суде.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва проявит уважение к выбору американского народа и будет работать с любым избранным президентом.
Он также уточнил, что России больше импонировал бы тот глава американского государства, который "захочет хоть как-то реанимировать наши двусторонние отношения".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
07:33Выборы президента США — 2020
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