https://ria.ru/20201122/putin-bayden-1585781479.html

Путин объяснил, почему еще не поздравил Байдена

Путин объяснил, почему еще не поздравил Байдена

Президент России Владимир Путин рассказал, что никого не поздравил с победой на президентских выборах в США с "чисто формальной стороны дела". РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T15:38

2020-11-22T15:38

2020-11-22T17:38

дональд трамп

джо байден

дмитрий песков

москва

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/34455/04/344550459_0:0:2203:1239_1400x0_80_0_0_0620f2509318e0d0b3a83338b833ec91.jpg

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что никого не поздравил с победой на президентских выборах в США с "чисто формальной стороны дела".Он также добавил, что Москва с уважением относится и к действующему президенту США Дональду Трампу, и к кандидату на этот пост Джо Байдену.Президентские выборы состоялись в США 3 ноября. По предварительным данным, кандидат от Демократической партии Байден набрал достаточное для победы количество выборщиков.Трамп, в свою очередь, полагает, что победил он, и будет отстаивать свою правоту в суде.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва проявит уважение к выбору американского народа и будет работать с любым избранным президентом.Он также уточнил, что России больше импонировал бы тот глава американского государства, который "захочет хоть как-то реанимировать наши двусторонние отношения".

https://ria.ru/20201122/tramp-1585742717.html

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, москва, сша, в мире