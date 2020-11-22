Путин объяснил, почему еще не поздравил Байдена
15:38 22.11.2020 (обновлено: 17:38 22.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что никого не поздравил с победой на президентских выборах в США с "чисто формальной стороны дела".
"Формальные вещи должны быть сделаны в соответствии со сложившейся практикой и с юридической стороной дела. Здесь нет никакой задней мысли и ничего, что было бы необычным или могло бы лечь в основу дальнейшего разрушения наших отношений", — сообщил российский лидер в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Он также добавил, что Москва с уважением относится и к действующему президенту США Дональду Трампу, и к кандидату на этот пост Джо Байдену.
Президентские выборы состоялись в США 3 ноября. По предварительным данным, кандидат от Демократической партии Байден набрал достаточное для победы количество выборщиков.
Трамп, в свою очередь, полагает, что победил он, и будет отстаивать свою правоту в суде.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва проявит уважение к выбору американского народа и будет работать с любым избранным президентом.
Он также уточнил, что России больше импонировал бы тот глава американского государства, который "захочет хоть как-то реанимировать наши двусторонние отношения".