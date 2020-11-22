https://ria.ru/20201122/putin-1585776109.html

СМИ: Путин в ближайшие дни посетит один из российских регионов

СМИ: Путин в ближайшие дни посетит один из российских регионов

Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе совершит поездку в один из регионов страны, сообщил телеканал "Россия 1". РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T14:22

2020-11-22T14:22

2020-11-22T14:22

владимир путин

политика

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе совершит поездку в один из регионов страны, сообщил телеканал "Россия 1".В какой именно субъект федерации приедет глава государства, не уточняется.Также, по данным телеканала, у Путина на предстоящей неделе запланированы церемония вручения верительных грамот, заседание попечительского совета МГУ, совещание с Советом Безопасности РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, политика