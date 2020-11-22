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СМИ: Путин в ближайшие дни посетит один из российских регионов
СМИ: Путин в ближайшие дни посетит один из российских регионов
Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе совершит поездку в один из регионов страны, сообщил телеканал "Россия 1". РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T14:22
2020-11-22T14:22
2020-11-22T14:22
владимир путин
политика
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе совершит поездку в один из регионов страны, сообщил телеканал "Россия 1".В какой именно субъект федерации приедет глава государства, не уточняется.Также, по данным телеканала, у Путина на предстоящей неделе запланированы церемония вручения верительных грамот, заседание попечительского совета МГУ, совещание с Советом Безопасности РФ.
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владимир путин, политика
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноя - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
на предстоящей неделе совершит поездку в один из регионов страны, сообщил телеканал "Россия 1".
В какой именно субъект федерации приедет глава государства, не уточняется.
Также, по данным телеканала, у Путина на предстоящей неделе запланированы церемония вручения верительных грамот, заседание попечительского совета МГУ, совещание с Советом Безопасности РФ.