https://ria.ru/20201122/putin-1585774049.html

Путин: изменение избирательной системы США - не наше дело

Путин: изменение избирательной системы США - не наше дело

Президент России Владимир Путин считает, что в избирательной системе США есть проблемы, но это внутреннее дело американцев, а не РФ. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T14:05

2020-11-22T14:05

2020-11-22T14:10

выборы президента сша — 2020

владимир путин

сша

политика

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что в избирательной системе США есть проблемы, но это внутреннее дело американцев, а не РФ."Ну как же не быть, когда… ну вот сейчас широко известно даже широкой публике... кандидат, который выигрывает в том или ином штате, - он забирает голоса всех выборщиков. Ну, допустим, их двадцать. Выиграл 11, а забирает все 20. Но может быть так и так бывает, что за этими выборщиками стоит меньшее количество избирателей", - пояснил он.Таким образом, по словам Путина, в истории США уже трижды было, когда президент избирается большим количеством выборщиков, а за ними стоит меньшее количество избирателей."Разве это демократично? На мой взгляд, вопрос очевидный. Ну здесь я это говорю не для того, чтобы заклеймить американскую политическую систему или систему выборов. Так было сделано давно. Как мне сказала одна из американских коллег в прошлом: "мы к этому привыкли". Так практика сложилась. Нужно там что-то менять - не нужно - это не наше дело", - заявил Путин.Президент России подчеркнул, что это внутреннее дело США.

https://ria.ru/20201116/iski-1584759522.html

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владимир путин, сша, политика