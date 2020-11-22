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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
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Путин: изменение избирательной системы США - не наше дело
Путин: изменение избирательной системы США - не наше дело
Президент России Владимир Путин считает, что в избирательной системе США есть проблемы, но это внутреннее дело американцев, а не РФ. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T14:05
2020-11-22T14:10
выборы президента сша — 2020
владимир путин
сша
политика
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что в избирательной системе США есть проблемы, но это внутреннее дело американцев, а не РФ."Ну как же не быть, когда… ну вот сейчас широко известно даже широкой публике... кандидат, который выигрывает в том или ином штате, - он забирает голоса всех выборщиков. Ну, допустим, их двадцать. Выиграл 11, а забирает все 20. Но может быть так и так бывает, что за этими выборщиками стоит меньшее количество избирателей", - пояснил он.Таким образом, по словам Путина, в истории США уже трижды было, когда президент избирается большим количеством выборщиков, а за ними стоит меньшее количество избирателей."Разве это демократично? На мой взгляд, вопрос очевидный. Ну здесь я это говорю не для того, чтобы заклеймить американскую политическую систему или систему выборов. Так было сделано давно. Как мне сказала одна из американских коллег в прошлом: "мы к этому привыкли". Так практика сложилась. Нужно там что-то менять - не нужно - это не наше дело", - заявил Путин.Президент России подчеркнул, что это внутреннее дело США.
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владимир путин, сша, политика

Путин: изменение избирательной системы США - не наше дело

14:05 22.11.2020 (обновлено: 14:10 22.11.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что в избирательной системе США есть проблемы, но это внутреннее дело американцев, а не РФ.

"Совершенно очевидно - это для всех в мире ясно - мне кажется, что для американцев это понятно, что в избирательной системе США есть проблемы", - сказал Путин на канале "Россия 1".

"Ну как же не быть, когда… ну вот сейчас широко известно даже широкой публике... кандидат, который выигрывает в том или ином штате, - он забирает голоса всех выборщиков. Ну, допустим, их двадцать. Выиграл 11, а забирает все 20. Но может быть так и так бывает, что за этими выборщиками стоит меньшее количество избирателей", - пояснил он.
Таким образом, по словам Путина, в истории США уже трижды было, когда президент избирается большим количеством выборщиков, а за ними стоит меньшее количество избирателей.
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"Разве это демократично? На мой взгляд, вопрос очевидный. Ну здесь я это говорю не для того, чтобы заклеймить американскую политическую систему или систему выборов. Так было сделано давно. Как мне сказала одна из американских коллег в прошлом: "мы к этому привыкли". Так практика сложилась. Нужно там что-то менять - не нужно - это не наше дело", - заявил Путин.
Президент России подчеркнул, что это внутреннее дело США.
"Это дело самого американского народа и их представителей в парламенте, дело президента, американского народа, если их устраивает - ну ради Бога. Но это, безусловно, никому не дает права указывать пальцем на огрехи в других политических системах, в том числе избирательном праве. Ну и, кстати говоря, и по другим направлениям. Мы всегда выступаем против вмешательства в наши внутренние дела. Собственно говоря, как делают те же американцы. Попробуйте там понаблюдать за выборами. Там ближе, чем на 7 метров, а то и дальше, не пускают наблюдателей. Ну это тоже так сложилась практика. А в некоторых местах, говорят, даже пугают прокурором. Тех, кто суется с проверками или с наблюдениями, там даже пугают возбуждением уголовного дела. Ну да, мы это видим, знаем, ну так сложилось, это их дело", - сказал он.
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