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МВД Белоруссии заявило о снижении числа протестующих
МВД Белоруссии заявило о снижении числа протестующих
Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила РИА Новости, что число участников несанкционированных протестных акций в республике постепенно... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T16:52
2020-11-22T16:52
2020-11-22T16:52
протесты в белоруссии
светлана тихановская
мвд белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 22 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила РИА Новости, что число участников несанкционированных протестных акций в республике постепенно снижается.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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РИА Новости
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светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире