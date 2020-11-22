https://ria.ru/20201122/protest-1585763273.html

В Минске закрыли десять станций метро перед акцией протеста

В Минске закрыли десять станций метро перед акцией протеста

Десять станций метро временно закрыты для пассажиров в Минске перед запланированной на воскресенье акцией оппозиции, сообщил Минский метрополитен. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T12:17

2020-11-22T12:17

2020-11-22T16:53

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Десять станций метро временно закрыты для пассажиров в Минске перед запланированной на воскресенье акцией оппозиции, сообщил Минский метрополитен.Кроме того, наземный общественный транспорт ходит без остановок на части главного проспекта белорусской столицы - Независимости в центре Минска. "С 11.55 временно отменены остановочные пункты по проспекту Независимости от улицы Янки Купалы до остановочного пункта "Институт Культуры " в обоих направлениях", - говорится в сообщении предприятия в его Telegram-канале.В воскресенье белорусская оппозиция традиционно проводит в Минске и других городах Белоруссии свои наиболее масштабные протестные акции, которые не санкционированы местными властями. В Минске по воскресеньям традиционно усилены меры безопасности, центр города контролируют силовики, временно приостанавливают работу станции метро, которые находятся рядом с местом проведения акции, некоторые улицы перекрываются.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

минск

белоруссия

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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире