В Минске закрыли десять станций метро перед акцией протеста
12:17 22.11.2020 (обновлено: 16:53 22.11.2020)
МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Десять станций метро временно закрыты для пассажиров в Минске перед запланированной на воскресенье акцией оппозиции, сообщил Минский метрополитен.
"В 11.55 (совпадает с мск) в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа, Немига, Купаловская, все станции третьей линии (четыре станции – ред.). Поезда следуют без остановки на данных станциях", - говорится в сообщении предприятия в его официальном Telegram-канале.
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Кроме того, наземный общественный транспорт ходит без остановок на части главного проспекта белорусской столицы - Независимости в центре Минска. "С 11.55 временно отменены остановочные пункты по проспекту Независимости от улицы Янки Купалы до остановочного пункта "Институт Культуры " в обоих направлениях", - говорится в сообщении предприятия в его Telegram-канале.
В воскресенье белорусская оппозиция традиционно проводит в Минске и других городах Белоруссии свои наиболее масштабные протестные акции, которые не санкционированы местными властями. В Минске по воскресеньям традиционно усилены меры безопасности, центр города контролируют силовики, временно приостанавливают работу станции метро, которые находятся рядом с местом проведения акции, некоторые улицы перекрываются.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.