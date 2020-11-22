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Европейские страны намерены самостоятельно проводить полеты в космос
Европейские страны намерены самостоятельно проводить полеты в космос
Европейское космическое агентство (ESA) рассматривает возможности начать самостоятельно осуществлять пилотируемые космические полеты с помощью новых ракет,... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T09:48
2020-11-22T09:48
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
европейское космическое агентство
европа
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Европейское космическое агентство (ESA) рассматривает возможности начать самостоятельно осуществлять пилотируемые космические полеты с помощью новых ракет, поскольку не хочет отставать от быстроразвивающейся отрасли, сообщает издание Welt am Sonntag.На данный момент европейцы сталкиваются с техническими проблемами, кроме того, существует риск, что понадобятся серьезные дополнительные затраты на разрабатываемую европейскую ракету Ariane 6, отмечает издание.Для запуска своих астронавтов в космос Европа использовала ранее или использует сейчас российские или американские космические корабли, поскольку не располагает ракетами-носителями, аттестованными для пилотируемых полетов, и своих пилотируемых кораблей. Однако у ESA имеется опыт создания грузовых кораблей ATV, которые летали на Международную космическую станцию, и приборно-агрегатного отсека для американского лунного корабля Orion.
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, европейское космическое агентство, европа

Европейские страны намерены самостоятельно проводить полеты в космос

09:48 22.11.2020
 
© ESA/David DucrosНовая европейская ракета-носитель Ariane-6 на рисунке художника ESA
Новая европейская ракета-носитель Ariane-6 на рисунке художника ESA - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© ESA/David Ducros
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Европейское космическое агентство (ESA) рассматривает возможности начать самостоятельно осуществлять пилотируемые космические полеты с помощью новых ракет, поскольку не хочет отставать от быстроразвивающейся отрасли, сообщает издание Welt am Sonntag.
"Я убежден, что однажды у Европы будет возможность выводить людей в космос", - заявил один из директоров Европейского космического агентства Даниэль Нойеншвандер. Решение по данному вопросу не будет принято в короткие сроки, однако ESA сейчас прорабатывает этот вариант.
На данный момент европейцы сталкиваются с техническими проблемами, кроме того, существует риск, что понадобятся серьезные дополнительные затраты на разрабатываемую европейскую ракету Ariane 6, отмечает издание.
Для запуска своих астронавтов в космос Европа использовала ранее или использует сейчас российские или американские космические корабли, поскольку не располагает ракетами-носителями, аттестованными для пилотируемых полетов, и своих пилотируемых кораблей. Однако у ESA имеется опыт создания грузовых кораблей ATV, которые летали на Международную космическую станцию, и приборно-агрегатного отсека для американского лунного корабля Orion.
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Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаЕвропейское космическое агентствоЕвропа
 
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