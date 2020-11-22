https://ria.ru/20201122/polety-1585750731.html

Европейские страны намерены самостоятельно проводить полеты в космос

Европейские страны намерены самостоятельно проводить полеты в космос

Европейское космическое агентство (ESA) рассматривает возможности начать самостоятельно осуществлять пилотируемые космические полеты с помощью новых ракет,... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T09:48

2020-11-22T09:48

2020-11-22T09:48

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

европейское космическое агентство

европа

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Европейское космическое агентство (ESA) рассматривает возможности начать самостоятельно осуществлять пилотируемые космические полеты с помощью новых ракет, поскольку не хочет отставать от быстроразвивающейся отрасли, сообщает издание Welt am Sonntag.На данный момент европейцы сталкиваются с техническими проблемами, кроме того, существует риск, что понадобятся серьезные дополнительные затраты на разрабатываемую европейскую ракету Ariane 6, отмечает издание.Для запуска своих астронавтов в космос Европа использовала ранее или использует сейчас российские или американские космические корабли, поскольку не располагает ракетами-носителями, аттестованными для пилотируемых полетов, и своих пилотируемых кораблей. Однако у ESA имеется опыт создания грузовых кораблей ATV, которые летали на Международную космическую станцию, и приборно-агрегатного отсека для американского лунного корабля Orion.

https://ria.ru/20200625/1573476022.html

европа

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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, европейское космическое агентство, европа