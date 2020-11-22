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Врач объяснила, почему мужчины переносят коронавирус хуже, чем женщины
Врач объяснила, почему мужчины переносят коронавирус хуже, чем женщины
Мужчины более уязвимы для коронавируса, говорит статистика. Почему так происходит, объяснила в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, эндокринолог... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T04:10
2020-11-22T04:10
2020-11-22T04:10
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Мужчины более уязвимы для коронавируса, говорит статистика. Почему так происходит, объяснила в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ, автор Telegram-канала "Доктор Павлова" Зухра Павлова.Наблюдения за течением пандемии коронавируса в мире дают основания говорить о том, что мужчины чаще и тяжелее, чем женщины болеют коронавирусом, рассказала Зухра Павлова.По ее словам, природа снабдила женщин репродуктивного возраста мощной защитой. И в определенный период времени их здоровье находится в большей безопасности, чем у мужчин, потому что женщина может быть беременной и может кормить детей, пояснила Зухра Павлова. "Природа женщину бережет сильнее, и мне, как эндокринологу, это заметно. Даже распределение жировой ткани идет по безопасному типу. У мужчин практически всегда висцеральное ожирение в области живота, и это вредно. У женщин перераспределение жировой ткани происходит таким образом, что этот жир становится подкожным, более полезным и способен подавлять воспаления. Это говорит о том, что женщина находится в большей безопасности практически весь свой репродуктивный возраст, чем мужчина", – сказала эндокринолог в интервью радио Sputnik.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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зухра павлова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости.
Мужчины более уязвимы для коронавируса, говорит статистика. Почему так происходит, объяснила в интервью радио Sputnik
кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ, автор Telegram-канала "Доктор Павлова" Зухра Павлова
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Наблюдения за течением пандемии коронавируса в мире дают основания говорить о том, что мужчины чаще и тяжелее, чем женщины болеют коронавирусом, рассказала Зухра Павлова.
"Есть исследования, которые подтвердили наличие рецепторов ACE2 (через которые вирус проникает в организм, – ред.) в тканях мужских репродуктивных органов, в тканях яичек. Много было разговоров, что последствием коронавирусной инфекции у мужчин могут быть проблемы с синтезом тестостерона и с репродуктивной системой. Вполне возможно, что в том числе и с этим связано гендерное смещение в сторону мужчин", – отметила врач.
По ее словам, природа снабдила женщин репродуктивного возраста мощной защитой. И в определенный период времени их здоровье находится в большей безопасности, чем у мужчин, потому что женщина может быть беременной и может кормить детей, пояснила Зухра Павлова.
"Природа женщину бережет сильнее, и мне, как эндокринологу, это заметно. Даже распределение жировой ткани идет по безопасному типу. У мужчин практически всегда висцеральное ожирение в области живота, и это вредно. У женщин перераспределение жировой ткани происходит таким образом, что этот жир становится подкожным, более полезным и способен подавлять воспаления. Это говорит о том, что женщина находится в большей безопасности практически весь свой репродуктивный возраст, чем мужчина", – сказала эндокринолог в интервью радио Sputnik.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.