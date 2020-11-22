https://ria.ru/20201122/pol-1585734539.html

Врач объяснила, почему мужчины переносят коронавирус хуже, чем женщины

Врач объяснила, почему мужчины переносят коронавирус хуже, чем женщины

Мужчины более уязвимы для коронавируса, говорит статистика. Почему так происходит, объяснила в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, эндокринолог... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T04:10

2020-11-22T04:10

2020-11-22T04:10

распространение нового коронавируса

зухра павлова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585354297_0:220:2789:1789_1400x0_80_0_0_ff18d6133e32998da36f189bf9db5214.jpg

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Мужчины более уязвимы для коронавируса, говорит статистика. Почему так происходит, объяснила в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ, автор Telegram-канала "Доктор Павлова" Зухра Павлова.Наблюдения за течением пандемии коронавируса в мире дают основания говорить о том, что мужчины чаще и тяжелее, чем женщины болеют коронавирусом, рассказала Зухра Павлова.По ее словам, природа снабдила женщин репродуктивного возраста мощной защитой. И в определенный период времени их здоровье находится в большей безопасности, чем у мужчин, потому что женщина может быть беременной и может кормить детей, пояснила Зухра Павлова. "Природа женщину бережет сильнее, и мне, как эндокринологу, это заметно. Даже распределение жировой ткани идет по безопасному типу. У мужчин практически всегда висцеральное ожирение в области живота, и это вредно. У женщин перераспределение жировой ткани происходит таким образом, что этот жир становится подкожным, более полезным и способен подавлять воспаления. Это говорит о том, что женщина находится в большей безопасности практически весь свой репродуктивный возраст, чем мужчина", – сказала эндокринолог в интервью радио Sputnik.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201121/bolezn-1585729328.html

https://ria.ru/20201121/produkty-1585713925.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зухра павлова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество