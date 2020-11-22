https://ria.ru/20201122/podtoplenie-1585763037.html

Челябинские власти прокомментировали сообщения о подтоплении больницы

Челябинские власти прокомментировали сообщения о подтоплении больницы

Последствия подтопления новой инфекционной больницы под Челябинском, информация о котором появилась в воскресенье утром, почти устранены, все пациенты... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T12:15

2020-11-22T12:15

2020-11-22T12:15

россия

сосновский район

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Последствия подтопления новой инфекционной больницы под Челябинском, информация о котором появилась в воскресенье утром, почти устранены, все пациенты продолжают получать медицинскую помощь, сообщила пресс-служба минздрава региона.По данным местных СМИ, пациенты новой инфекционной больницы, построенной в поселке Малая Сосновка, пожаловались в воскресенье на то, что в одной из палат из-под пола идет вода, врачи вынуждены тряпками собирать воду в ведра.Больница продолжает функционировать в рабочем режиме, пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь, уточняется в сообщении.Новая инфекционная больница, построенная в Сосновском районе Челябинской области за 74 дня, открылась 11 ноября. Как сообщал министр здравоохранения региона Юрий Семенов, инфекционный центр стал самой большой больницей в области: он состоит из 11 корпусов, а полная мощность больницы - 482 койки, из них 40 – реанимационные, также здесь предусмотрена гостиница для персонала.По данным правительства региона, новые корпуса больницы позволят разгрузить часть госпитальных баз по коронавирусу, а также проводить работу по профильному направлению. На возведение больницы выделены 1,95 миллиарда рублей. Дополнительно 550 миллионов рублей потрачены на обеспечение учреждения медицинским и вспомогательным оборудованием. В новой больнице работают более 200 медиков.

https://ria.ru/20201021/tualet-1580898897.html

https://ria.ru/20201115/porazhenie-1584707913.html

россия

сосновский район

челябинская область

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россия, сосновский район, челябинская область, происшествия