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Челябинские власти прокомментировали сообщения о подтоплении больницы
Челябинские власти прокомментировали сообщения о подтоплении больницы
Последствия подтопления новой инфекционной больницы под Челябинском, информация о котором появилась в воскресенье утром, почти устранены, все пациенты... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T12:15
2020-11-22T12:15
россия
сосновский район
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Последствия подтопления новой инфекционной больницы под Челябинском, информация о котором появилась в воскресенье утром, почти устранены, все пациенты продолжают получать медицинскую помощь, сообщила пресс-служба минздрава региона.По данным местных СМИ, пациенты новой инфекционной больницы, построенной в поселке Малая Сосновка, пожаловались в воскресенье на то, что в одной из палат из-под пола идет вода, врачи вынуждены тряпками собирать воду в ведра.Больница продолжает функционировать в рабочем режиме, пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь, уточняется в сообщении.Новая инфекционная больница, построенная в Сосновском районе Челябинской области за 74 дня, открылась 11 ноября. Как сообщал министр здравоохранения региона Юрий Семенов, инфекционный центр стал самой большой больницей в области: он состоит из 11 корпусов, а полная мощность больницы - 482 койки, из них 40 – реанимационные, также здесь предусмотрена гостиница для персонала.По данным правительства региона, новые корпуса больницы позволят разгрузить часть госпитальных баз по коронавирусу, а также проводить работу по профильному направлению. На возведение больницы выделены 1,95 миллиарда рублей. Дополнительно 550 миллионов рублей потрачены на обеспечение учреждения медицинским и вспомогательным оборудованием. В новой больнице работают более 200 медиков.
https://ria.ru/20201021/tualet-1580898897.html
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россия, сосновский район, челябинская область, происшествия

Челябинские власти прокомментировали сообщения о подтоплении больницы

12:15 22.11.2020
 
Кадр видео подтопления новой инфекционной больницы под Челябинском
Кадр видео подтопления новой инфекционной больницы под Челябинском - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Последствия подтопления новой инфекционной больницы под Челябинском, информация о котором появилась в воскресенье утром, почти устранены, все пациенты продолжают получать медицинскую помощь, сообщила пресс-служба минздрава региона.
По данным местных СМИ, пациенты новой инфекционной больницы, построенной в поселке Малая Сосновка, пожаловались в воскресенье на то, что в одной из палат из-под пола идет вода, врачи вынуждены тряпками собирать воду в ведра.
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"О ситуации в инфекционной больнице в поселке Малая Сосновка. Здание новое, ранее не эксплуатировалось, и, понимая, что могут возникать нюансы, пациентов заводили поэтапно. Поэтому сбоев в процессе лечения не произошло. На данный момент последствия подтопления практически устранены", - говорится в сообщении.

Больница продолжает функционировать в рабочем режиме, пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь, уточняется в сообщении.
Новая инфекционная больница, построенная в Сосновском районе Челябинской области за 74 дня, открылась 11 ноября. Как сообщал министр здравоохранения региона Юрий Семенов, инфекционный центр стал самой большой больницей в области: он состоит из 11 корпусов, а полная мощность больницы - 482 койки, из них 40 – реанимационные, также здесь предусмотрена гостиница для персонала.
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По данным правительства региона, новые корпуса больницы позволят разгрузить часть госпитальных баз по коронавирусу, а также проводить работу по профильному направлению. На возведение больницы выделены 1,95 миллиарда рублей. Дополнительно 550 миллионов рублей потрачены на обеспечение учреждения медицинским и вспомогательным оборудованием. В новой больнице работают более 200 медиков.
 
РоссияСосновский районЧелябинская областьПроисшествия
 
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