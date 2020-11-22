Россияне перечислили худшие новогодние подарки
08:03 22.11.2020 (обновлено: 17:50 22.11.2020)
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Мужчинам не нравится получать в подарок на Новый год носки, свитера и футболки, а женщины считают неудачными подарками новогодние статуэтки и свечи, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Исследование основано на данных опроса 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет из 326 населенных пунктов всех округов России. Опрос проводился с 10 по 14 ноября 2020 года.
"Для 8% респондентов самым неудачным новогодним подарком, который им довелось получить, стали предметы одежды. Мужчины сообщают об этом втрое чаще женщин (13% против 4%). Носки, футболки, свитера, домашние халаты — все это лучше купить самому, по своему вкусу и размеру, чем найти под елкой, аргументируют опрошенные", — говорится в исследовании. Также в числе предметов, которые россияне не хотят найти под елкой, оказались и новогодние сувениры: о том, что свечи, брелоки, статуэтки и магниты — это худшие новогодние подарки, сообщили 4% россиян (6% женщин и 3% мужчин).
Конфеты, шоколад или торт назвали худшими новогодними подарками 3% респондентов, при этом женщины разделяют такую позицию намного чаще мужчин (5% против 1%). Косметику или парфюмерию (например, шампунь, гель для душа или духи) считают неудачным подарком 3% опрошенных, посуду или кухонные принадлежности (кружку, разделочную доску, шумовку и прочее) — 2%.
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Другие варианты неудачных подарков назвали 18% респондентов. Среди них — кальян для некурящего, ласты, разводной ключ, шариковая ручка и даже живая крыса. "Двадцать четыре процента россиян сообщили, что худший новогодний сюрприз для них — это отсутствие подарка. Свое разочарование опрошенные объясняют тем, что даже взрослые люди в новогодние праздники ждут чуда и знаков внимания", — отметили аналитики.
Двадцать восемь процентов россиян признались, что никогда не получали плохих подарков: "Праздничное настроение — это прежде всего душевное тепло и внимание близких, а не содержимое подарочного пакета", — считают опрошенные.