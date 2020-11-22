https://ria.ru/20201122/podarki-1585743800.html

Россияне перечислили худшие новогодние подарки

Россияне перечислили худшие новогодние подарки

Мужчинам не нравится получать в подарок на Новый год носки, свитера и футболки, а женщины считают неудачными подарками новогодние статуэтки и свечи, показало... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T08:03

2020-11-22T08:03

2020-11-22T17:50

новый год

общество

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Мужчинам не нравится получать в подарок на Новый год носки, свитера и футболки, а женщины считают неудачными подарками новогодние статуэтки и свечи, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Исследование основано на данных опроса 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет из 326 населенных пунктов всех округов России. Опрос проводился с 10 по 14 ноября 2020 года.Конфеты, шоколад или торт назвали худшими новогодними подарками 3% респондентов, при этом женщины разделяют такую позицию намного чаще мужчин (5% против 1%). Косметику или парфюмерию (например, шампунь, гель для душа или духи) считают неудачным подарком 3% опрошенных, посуду или кухонные принадлежности (кружку, разделочную доску, шумовку и прочее) — 2%.Другие варианты неудачных подарков назвали 18% респондентов. Среди них — кальян для некурящего, ласты, разводной ключ, шариковая ручка и даже живая крыса. "Двадцать четыре процента россиян сообщили, что худший новогодний сюрприз для них — это отсутствие подарка. Свое разочарование опрошенные объясняют тем, что даже взрослые люди в новогодние праздники ждут чуда и знаков внимания", — отметили аналитики.Двадцать восемь процентов россиян признались, что никогда не получали плохих подарков: "Праздничное настроение — это прежде всего душевное тепло и внимание близких, а не содержимое подарочного пакета", — считают опрошенные.

https://radiosputnik.ria.ru/20201118/moroz-1584970017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый год, общество