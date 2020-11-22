https://ria.ru/20201122/pandemiya-1585815954.html

Билл Гейтс предупредил о риске новой пандемии коронавируса

Билл Гейтс предупредил о риске новой пандемии коронавируса

Основатель Microsoft Билл Гейтс предположил, что мир столкнется с новой пандемией. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T20:32

2020-11-22T20:32

2020-11-22T20:34

распространение нового коронавируса

энтони фаучи

вадим покровский

microsoft corporation

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

билл гейтс

европа

сша

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Основатель Microsoft Билл Гейтс предположил, что мир столкнется с новой пандемией.В подкасте с актрисой Рашидой Джонс и главным инфекционистом США Энтони Фаучи миллиардера спросили, действительно ли мир ждет новая эпидемия.Гейтс подчеркнул, что при определенных обстоятельствах это может случиться и раньше — через три года.При этом основатель Microsoft отметил, что в следующий раз люди будут более готовыми столкнуться с вирусами. Он предположил, что к этому времени у человечества уже будут отработанные алгоритмы ввода карантина. Также Гейтс выразил надежду на улучшение систем тестирования потенциальных носителей инфекции.Ранее Гейтс прогнозировал ухудшение ситуации с COVID-19 зимой. Тогда он отметил, что в холодное время года люди проводят больше времени в помещениях, устанут от соблюдения мер предосторожности, и вирус сможет распространяться активнее. По его мнению, после улучшение может произойти после увеличения объемов производства вакцин — после этого, как отметил Гейтс, человечество увидит "свет в конце тоннеля".Угроза третьей волныСпециальный посланник ВОЗ Дэвид Набарро ранее предупредил об опасности третьей волны коронавируса, с которой, по его мнению, может столкнуться Европа в начале следующего года.Набарро отметил, что европейские страны не смогли предотвратить вторую волну, хотя им удалось взять под контроль первую."Если они не построят необходимую инфраструктуру сейчас, у них будет третья волна в начале следующего года", — цитирует его слова Badener Tagblatt.Спецпосланник ВОЗ также рекомендовал странам постараться избежать локдауна, потому что за него придется платить слишком высокую цену.Это заявление позже прокомментировал заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский. Он отметил, что специалисты не используют термины "подъем" или "волна", и можно говорить только о росте заболеваемости. По его мнению, подъем возможен как осенью, так и весной, а также частично зимой, но, возможно, он будет сопоставим с уровнем заболеваемости другими ОРВИ. При этом Покровский выразил надежду, что в следующем году большая часть людей получит вакцину и мир забудет о коронавирусе.

https://ria.ru/20201108/pandemiya-1583631393.html

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энтони фаучи, вадим покровский, microsoft corporation, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, билл гейтс, европа, сша, в мире