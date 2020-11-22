Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201122/pandemiya-1585815954.html
Билл Гейтс предупредил о риске новой пандемии коронавируса
Билл Гейтс предупредил о риске новой пандемии коронавируса
Основатель Microsoft Билл Гейтс предположил, что мир столкнется с новой пандемией. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T20:32
2020-11-22T20:34
распространение нового коронавируса
энтони фаучи
вадим покровский
microsoft corporation
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
билл гейтс
европа
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/148825/88/1488258802_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_f45b38b822792aaa03378f345ddd5855.jpg
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Основатель Microsoft Билл Гейтс предположил, что мир столкнется с новой пандемией.В подкасте с актрисой Рашидой Джонс и главным инфекционистом США Энтони Фаучи миллиардера спросили, действительно ли мир ждет новая эпидемия.Гейтс подчеркнул, что при определенных обстоятельствах это может случиться и раньше — через три года.При этом основатель Microsoft отметил, что в следующий раз люди будут более готовыми столкнуться с вирусами. Он предположил, что к этому времени у человечества уже будут отработанные алгоритмы ввода карантина. Также Гейтс выразил надежду на улучшение систем тестирования потенциальных носителей инфекции.Ранее Гейтс прогнозировал ухудшение ситуации с COVID-19 зимой. Тогда он отметил, что в холодное время года люди проводят больше времени в помещениях, устанут от соблюдения мер предосторожности, и вирус сможет распространяться активнее. По его мнению, после улучшение может произойти после увеличения объемов производства вакцин — после этого, как отметил Гейтс, человечество увидит "свет в конце тоннеля".Угроза третьей волныСпециальный посланник ВОЗ Дэвид Набарро ранее предупредил об опасности третьей волны коронавируса, с которой, по его мнению, может столкнуться Европа в начале следующего года.Набарро отметил, что европейские страны не смогли предотвратить вторую волну, хотя им удалось взять под контроль первую."Если они не построят необходимую инфраструктуру сейчас, у них будет третья волна в начале следующего года", — цитирует его слова Badener Tagblatt.Спецпосланник ВОЗ также рекомендовал странам постараться избежать локдауна, потому что за него придется платить слишком высокую цену.Это заявление позже прокомментировал заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский. Он отметил, что специалисты не используют термины "подъем" или "волна", и можно говорить только о росте заболеваемости. По его мнению, подъем возможен как осенью, так и весной, а также частично зимой, но, возможно, он будет сопоставим с уровнем заболеваемости другими ОРВИ. При этом Покровский выразил надежду, что в следующем году большая часть людей получит вакцину и мир забудет о коронавирусе.
https://ria.ru/20201108/pandemiya-1583631393.html
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/148825/88/1488258802_188:0:2919:2048_1400x0_80_0_0_aef111f96634f107f59bda6b737e8b5a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
энтони фаучи, вадим покровский, microsoft corporation, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, билл гейтс, европа, сша, в мире

Билл Гейтс предупредил о риске новой пандемии коронавируса

20:32 22.11.2020 (обновлено: 20:34 22.11.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Основатель Microsoft Билл Гейтс предположил, что мир столкнется с новой пандемией.
В подкасте с актрисой Рашидой Джонс и главным инфекционистом США Энтони Фаучи миллиардера спросили, действительно ли мир ждет новая эпидемия.

"Да. И нам повезет, если это случится лет через двадцать", — ответил он.

Гейтс подчеркнул, что при определенных обстоятельствах это может случиться и раньше — через три года.
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
8 ноября, 17:10
Ученые предупредили о риске новой пандемии
При этом основатель Microsoft отметил, что в следующий раз люди будут более готовыми столкнуться с вирусами. Он предположил, что к этому времени у человечества уже будут отработанные алгоритмы ввода карантина. Также Гейтс выразил надежду на улучшение систем тестирования потенциальных носителей инфекции.

"Во второй раз мы не будем такими глупыми", — заключил он.

Ранее Гейтс прогнозировал ухудшение ситуации с COVID-19 зимой. Тогда он отметил, что в холодное время года люди проводят больше времени в помещениях, устанут от соблюдения мер предосторожности, и вирус сможет распространяться активнее. По его мнению, после улучшение может произойти после увеличения объемов производства вакцин — после этого, как отметил Гейтс, человечество увидит "свет в конце тоннеля".

Угроза третьей волны

Специальный посланник ВОЗ Дэвид Набарро ранее предупредил об опасности третьей волны коронавируса, с которой, по его мнению, может столкнуться Европа в начале следующего года.
Набарро отметил, что европейские страны не смогли предотвратить вторую волну, хотя им удалось взять под контроль первую.
"Если они не построят необходимую инфраструктуру сейчас, у них будет третья волна в начале следующего года", — цитирует его слова Badener Tagblatt.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Спецпосланник ВОЗ также рекомендовал странам постараться избежать локдауна, потому что за него придется платить слишком высокую цену.
Это заявление позже прокомментировал заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский.
Он отметил, что специалисты не используют термины "подъем" или "волна", и можно говорить только о росте заболеваемости.
По его мнению, подъем возможен как осенью, так и весной, а также частично зимой, но, возможно, он будет сопоставим с уровнем заболеваемости другими ОРВИ. При этом Покровский выразил надежду, что в следующем году большая часть людей получит вакцину и мир забудет о коронавирусе.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе - РИА Новости, 1920, 08.04.2020
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
 
Распространение нового коронавирусаЭнтони ФаучиВадим ПокровскийMicrosoft CorporationФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗБилл ГейтсЕвропаСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:33В России провели более 72,9 миллиона тестов на коронавирус
09:30Полиция пресекла массовую драку центре Петербурга
09:19В Якутии выявили вспышку COVID-19 в психоневрологическом интернате
09:19Эксперт: пандемия сыграла ключевую роль в поражении Трампа на выборах
09:17Россияне назвали самую непрестижную работу
09:13В США неизвестный совершил нападение в церкви, два человека погибли
09:09Росприроднадзор оценил вред, нанесенный предприятиями природе в 2020 году
09:05Эксперты выяснили, какие покупки россияне откладывают на "черную пятницу"
09:04В Москве 5064 пациента вылечились от коронавируса за сутки
09:00Найден способ победить одно из самых массовых заболеваний полости рта
08:53Умер экс-глава Хакасии Виктор Зимин
08:49В Саратовской области арестовали обвиняемого в убийстве мальчика
08:38СК начал проверку после падения девочки с четвертого этажа в Томске
08:29Девочка, спасенная из ушедшей под лед машины в Югре, пошла на поправку
08:26Власти Колымы объяснили высокие зарплаты жителей
08:16Два борта МЧС доставят в Приморье дизель-генераторы
08:10Приложение "Помощник ОСАГО" для оформления ДТП заработало по всей России
08:07Москвичей предупредили о мокром снеге в понедельник
08:03СМИ узнали, кого Байден назначит постпредом США в ООН
07:49Мост на остров Русский будет закрыт еще два дня
Лента новостейМолния