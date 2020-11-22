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В центре Москвы могут установить памятник Иосифу Кобзону
В центре Москвы могут установить памятник Иосифу Кобзону
Памятник певцу Иосифу Кобзону могут установить в Оружейном переулке, этот вариант рассмотрят в Мосгордуме, сообщил РИА Новости председатель комиссии по культуре РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T20:34
2020-11-22T20:34
2020-11-22T20:38
нелли кобзон
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Памятник певцу Иосифу Кобзону могут установить в Оружейном переулке, этот вариант рассмотрят в Мосгордуме, сообщил РИА Новости председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.Он пояснил, что пока документы в Мосгордуму не поступили.Ранее в СМИ появилась информация, что московские власти могут установить памятник Кобзону в центре города. Вдова Кобзона в разговоре с РИА Новости предположила, что для установки памятника артисту понадобится еще 2 года."Разговор об этом ведётся уже третий год, но ничего пока существенного я сказать не могу, особенно, что касается суммы... Ещё не было ни решения Государственной думы, ещё не было ни одного официального договора... Это история минимум на два года", - сказала Нелли Кобзон.Собеседница агентства уточнила, что это время потребуется для проведения конкурса, расчета необходимой суммы и других обязательных процедур."У нас ещё должен быть конкурс на памятник, этот конкурс продлится полгода как минимум, потом должно быть голосование, и тот, кто победит, будет делать свой проект, потом будет смета, и только после этого скажут сумму", - добавила Кобзон.Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года на 81-м году жизни после продолжительной болезни.
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нелли кобзон, московская городская дума, иосиф кобзон, москва, общество
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости.
Памятник певцу Иосифу Кобзону
могут установить в Оружейном переулке, этот вариант рассмотрят в Мосгордуме
, сообщил РИА Новости председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.
"Официально запрос еще не рассматривался, это один из предполагаемых вариантов. В принципе, это один из адресов, который предлагался, в первую очередь, (вдовой) Нелли Кобзон, и этот адрес тоже в данный момент рассматривается. Будут взяты во внимание, естественно, пожелания, отношение местных жителей, муниципалитета, архитектуры, как полагается, и так далее", - сказал Герасимов, отвечая на вопрос, действительно ли памятник Кобзону могут установить в Оружейном переулке.
Он пояснил, что пока документы в Мосгордуму не поступили.
Ранее в СМИ появилась информация, что московские власти могут установить памятник Кобзону в центре города. Вдова Кобзона в разговоре с РИА Новости предположила, что для установки памятника артисту понадобится еще 2 года.
"Разговор об этом ведётся уже третий год, но ничего пока существенного я сказать не могу, особенно, что касается суммы... Ещё не было ни решения Государственной думы, ещё не было ни одного официального договора... Это история минимум на два года", - сказала Нелли Кобзон
.
Собеседница агентства уточнила, что это время потребуется для проведения конкурса, расчета необходимой суммы и других обязательных процедур.
"У нас ещё должен быть конкурс на памятник, этот конкурс продлится полгода как минимум, потом должно быть голосование, и тот, кто победит, будет делать свой проект, потом будет смета, и только после этого скажут сумму", - добавила Кобзон.
Народный артист СССР, депутат Госдумы
Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года на 81-м году жизни после продолжительной болезни.