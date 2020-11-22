https://ria.ru/20201122/padenie-1585809874.html

В Томске рассказали о состоянии выпавшей из окна девочки

В Томске рассказали о состоянии выпавшей из окна девочки

Шестилетнюю девочку в Томске, выпавшую из окна четвертого этажа, перевели из реанимации в отделение, ее состояние стабилизировалось, сообщает в воскресенье... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T19:33

2020-11-22T19:33

2020-11-22T19:33

томск

томская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 22 ноя - РИА Новости. Шестилетнюю девочку в Томске, выпавшую из окна четвертого этажа, перевели из реанимации в отделение, ее состояние стабилизировалось, сообщает в воскресенье областной департамент здравоохранения.Ранее сообщалось, что девочка выпала из окна четвертого этажа, попала в сугроб, который, вероятно, и спас ей жизнь."Томским врачам удалось стабилизировать состояние шестилетней девочки, выпавшей из окна многоэтажного дома. Инцидент произошел вчера (в субботу – ред.)", - говорится в сообщении.В депздраве пояснили, что на место случившегося выезжала бригада скорой медицинской помощи. Девочка была доставлена в больницу скорой медицинской помощи № 2, где были проведены все необходимые исследования."Ночь ребенок провел в реанимации. Врачам удалось стабилизировать состояние маленькой пациентки, и уже сегодня она была переведена в отделение", - сообщили в департаменте, не уточнив характер возможных травм.

https://ria.ru/20200804/1575351313.html

томск

томская область

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томск, томская область, происшествия