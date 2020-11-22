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Выборы президента США — 2020
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Штаб Трампа обжалует решение суда в Пенсильвании, отклонившего его иск
Штаб Трампа обжалует решение суда в Пенсильвании, отклонившего его иск
Штаб президента США Дональда Трампа обжалует в срочном порядке решение окружного суда в Пенсильвании отклонить иск штаба, требовавшего не учитывать при подсчете РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T05:13
2020-11-22T05:13
выборы президента сша — 2020
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рудольф джулиани
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пенсильвания
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Штаб президента США Дональда Трампа обжалует в срочном порядке решение окружного суда в Пенсильвании отклонить иск штаба, требовавшего не учитывать при подсчете голосов на выборах бюллетени проголосовавших по почте избирателей."Хотя мы полностью не согласны с его мнением, мы благодарны назначенному (экс-президентом Бараком - ред.) Обамой судье за ​​то, что он быстро принял это ожидаемое решение, а не просто попытался тянуть время... Мы надеемся, что апелляционный суд третьего округа будет так же любезен, как и судья Бранн, при рассмотрении нашей апелляции тем или иным способом, как можно скорее. Это еще одно дело, которое, похоже, быстро продвигается в Верховный суд США", - заявил Джулиани.Окружной суд в Пенсильвании ранее отклонил иск штаба Трампа, отказав в возможности его повторной подачи, обосновав это тем, что команда Трампа представила "спекулятивные обвинения, не подтвержденные доказательствами".Трамп не признает поражение на выборах президента и оспаривает предварительные результаты выборов в судах ряда штатов, однако пока эти претензии отклоняются. Крайний срок, до которого власти Пенсильвании должны сертифицировать итоги выборов, - 23 ноября.
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дональд трамп, рудольф джулиани, барак обама, москва, пенсильвания, сша, в мире

Штаб Трампа обжалует решение суда в Пенсильвании, отклонившего его иск

05:13 22.11.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМитинг в поддержку действующего президента США Дональда Трампа в Салеме, столице штата Орегон
Митинг в поддержку действующего президента США Дональда Трампа в Салеме, столице штата Орегон - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Штаб президента США Дональда Трампа обжалует в срочном порядке решение окружного суда в Пенсильвании отклонить иск штаба, требовавшего не учитывать при подсчете голосов на выборах бюллетени проголосовавших по почте избирателей.
"Сегодняшнее решение помогает нам в нашей стратегии быстро дойти до Верховного суда США... Мы будем добиваться оперативной процедуры обжалования в апелляционном суде третьего округа США", - говорится в заявлении адвоката Трампа Руди Джулиани.
"Хотя мы полностью не согласны с его мнением, мы благодарны назначенному (экс-президентом Бараком - ред.) Обамой судье за ​​то, что он быстро принял это ожидаемое решение, а не просто попытался тянуть время... Мы надеемся, что апелляционный суд третьего округа будет так же любезен, как и судья Бранн, при рассмотрении нашей апелляции тем или иным способом, как можно скорее. Это еще одно дело, которое, похоже, быстро продвигается в Верховный суд США", - заявил Джулиани.
Окружной суд в Пенсильвании ранее отклонил иск штаба Трампа, отказав в возможности его повторной подачи, обосновав это тем, что команда Трампа представила "спекулятивные обвинения, не подтвержденные доказательствами".
Трамп не признает поражение на выборах президента и оспаривает предварительные результаты выборов в судах ряда штатов, однако пока эти претензии отклоняются. Крайний срок, до которого власти Пенсильвании должны сертифицировать итоги выборов, - 23 ноября.
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