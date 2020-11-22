https://ria.ru/20201122/obman-1585735301.html
Эксперт рассказал о мошеннических схемах при продаже машин по акции
Эксперт рассказал о мошеннических схемах при продаже машин по акции
Купить машину по акции предлагают не только официальные дилеры, но и так называемые серые автосалоны, при этом схемы обмана у последних могут быть самыми... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T02:12
2020-11-22T02:12
2020-11-22T10:20
россия
мошенничество
авто
общество
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Раскрыты мошеннические схемы при продаже машин по акции
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Купить машину по акции предлагают не только официальные дилеры, но и так называемые серые автосалоны, при этом схемы обмана у последних могут быть самыми разными. Заключая сделку с неофициалом, внимательно вычитывайте договор, осматривайте автомобиль и проверяйте документы, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.Если машину по акции предлагает официальный дилер, то, как правило, на деле скидка оказывается минимальной или она и вовсе закончилась.А вот серые автосалоны могут идти на самые разные ухищрения. Они прибегают к разным схемам недобросовестных продаж, и по акции вам могут продать машину со скрытыми и существенными дефектами.Обещания великолепных кредитных условий могут обернуться тем, что в договоре мелким почерком пропишут еще более существенные проценты, чем у банков, работающих с официалами. Если человек подпишет договор и передаст деньги, вернуть их можно будет только через суд, да и то не всегда. Поэтому при заключении договора важно все тщательно оценить, проверить автосалон по всем возможным источникам и взять паузу на обдумывание, не поддаваясь на уговоры, что сегодня последний день акции."Самым скрупулезным образом вычитывайте договора, внимательно осматривайте автомобиль и тщательно проверяйте документы. В случае, когда приобретается машина, бывшая в употреблении, по возможности изучите ее историю как на предмет пробега и участия в ДТП, так и насчет ранее имевших место сделок. Каждый покупатель рискует в сделке, но риск должен быть разумным", — подытожил Миронов.
https://ria.ru/20201121/avtopodstavy-1585624824.html
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россия, мошенничество, авто, общество
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости.
Купить машину по акции предлагают не только официальные дилеры, но и так называемые серые автосалоны, при этом схемы обмана
у последних могут быть самыми разными. Заключая сделку с неофициалом, внимательно вычитывайте договор, осматривайте автомобиль и проверяйте документы, рассказал агентству "Прайм
" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.
Если машину по акции предлагает официальный дилер, то, как правило, на деле скидка оказывается минимальной или она и вовсе закончилась.
"Менеджер по продажам все равно попытается продать вам что-то из того, что есть в автосалоне, но с откровенным обманом у официальных представителей автобрендов вы вряд ли столкнетесь и максимум, что потеряете, — это время", — отмечает юрист.
А вот серые автосалоны могут идти на самые разные ухищрения. Они прибегают к разным схемам недобросовестных продаж, и по акции вам могут продать машину со скрытыми и существенными дефектами.
"Цена автомобиля может позиционироваться весьма низкой, но вас вынудят приобрести дополнительные услуги салона, например дополнительную страховку от общества "Лютик", и в итоге вы заплатите цену больше рыночной", — предупреждает Миронов.
Обещания великолепных кредитных условий могут обернуться тем, что в договоре мелким почерком пропишут еще более существенные проценты, чем у банков, работающих с официалами. Если человек подпишет договор и передаст деньги, вернуть их можно будет только через суд, да и то не всегда.
Поэтому при заключении договора важно все тщательно оценить, проверить автосалон по всем возможным источникам и взять паузу на обдумывание, не поддаваясь на уговоры, что сегодня последний день акции.
"Самым скрупулезным образом вычитывайте договора, внимательно осматривайте автомобиль и тщательно проверяйте документы. В случае, когда приобретается машина, бывшая в употреблении, по возможности изучите ее историю как на предмет пробега и участия в ДТП, так и насчет ранее имевших место сделок. Каждый покупатель рискует в сделке, но риск должен быть разумным", — подытожил Миронов.