https://ria.ru/20201122/obman-1585735301.html

Эксперт рассказал о мошеннических схемах при продаже машин по акции

Эксперт рассказал о мошеннических схемах при продаже машин по акции

Купить машину по акции предлагают не только официальные дилеры, но и так называемые серые автосалоны, при этом схемы обмана у последних могут быть самыми... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T02:12

2020-11-22T02:12

2020-11-22T10:20

россия

мошенничество

авто

общество

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Раскрыты мошеннические схемы при продаже машин по акции

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Купить машину по акции предлагают не только официальные дилеры, но и так называемые серые автосалоны, при этом схемы обмана у последних могут быть самыми разными. Заключая сделку с неофициалом, внимательно вычитывайте договор, осматривайте автомобиль и проверяйте документы, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.Если машину по акции предлагает официальный дилер, то, как правило, на деле скидка оказывается минимальной или она и вовсе закончилась.А вот серые автосалоны могут идти на самые разные ухищрения. Они прибегают к разным схемам недобросовестных продаж, и по акции вам могут продать машину со скрытыми и существенными дефектами.Обещания великолепных кредитных условий могут обернуться тем, что в договоре мелким почерком пропишут еще более существенные проценты, чем у банков, работающих с официалами. Если человек подпишет договор и передаст деньги, вернуть их можно будет только через суд, да и то не всегда. Поэтому при заключении договора важно все тщательно оценить, проверить автосалон по всем возможным источникам и взять паузу на обдумывание, не поддаваясь на уговоры, что сегодня последний день акции."Самым скрупулезным образом вычитывайте договора, внимательно осматривайте автомобиль и тщательно проверяйте документы. В случае, когда приобретается машина, бывшая в употреблении, по возможности изучите ее историю как на предмет пробега и участия в ДТП, так и насчет ранее имевших место сделок. Каждый покупатель рискует в сделке, но риск должен быть разумным", — подытожил Миронов.

https://ria.ru/20201121/avtopodstavy-1585624824.html

https://ria.ru/20201120/osago-1585445225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мошенничество, авто, общество