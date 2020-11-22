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Макей посетовал на споры с Россией из-за поставок нефти и газа
Макей посетовал на споры с Россией из-за поставок нефти и газа
Сотрудничество Белоруссии и России было бы "еще более мощным" при отсутствии между сторонами споров по вопросам поставок Минску нефти и газа, заявил глава МИД... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T23:03
2020-11-22T23:03
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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Сотрудничество Белоруссии и России было бы "еще более мощным" при отсутствии между сторонами споров по вопросам поставок Минску нефти и газа, заявил глава МИД республики Владимир Макей."Мы всегда говорили о том, что Россия является для нас стратегическим союзником, главным партнером. И хотим мы этого или не хотим, но основной вектор, основная тяжесть нашего сотрудничества будет находиться в этом направлении. И от этого никто не отказывается – наоборот, мы заинтересованы в том, чтобы эти связи во всех сферах и областях укреплялись и углублялись. Если бы у нас не было споров по нефти, газу, то убежден, что торгово-экономическое, политическое взаимодействие было бы еще более мощным", - заявил Макей в интервью телеканалу "Беларусь 1". Стенограмма размещена на сайте МИД республики.При этом, как отметил министр, Минск не намерен отказываться и от других направлений сотрудничества, поскольку 51% экспорта Белоруссии приходится на страны ЕС, дальнего зарубежья и другие государства."Поэтому принцип многовекторности остается. Нужно просто всем четко понимать: есть векторы более важные, есть, условно говоря, менее важные. Мы намерены и будем стремиться развивать наши отношения со всеми государствами мира, будь то Восток, Запад, Север или Юг", - сказал руководитель ведомства.Как отметил Макей, нельзя упрекать Белоруссию в том, что она стремится проводить многовекторную политику, поскольку в этом лежит ее "выживание" как государства.
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россия, владимир макей , мид белоруссии, минск, белоруссия, в мире

Макей посетовал на споры с Россией из-за поставок нефти и газа

23:03 22.11.2020
 
© AP Photo / Sergey GritsРабочие на насосной станции трубопровода "Дружба" в районе села Бобовичи, Белоруссия
Рабочие на насосной станции трубопровода Дружба в районе села Бобовичи, Белоруссия - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© AP Photo / Sergey Grits
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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Сотрудничество Белоруссии и России было бы "еще более мощным" при отсутствии между сторонами споров по вопросам поставок Минску нефти и газа, заявил глава МИД республики Владимир Макей.
"Мы всегда говорили о том, что Россия является для нас стратегическим союзником, главным партнером. И хотим мы этого или не хотим, но основной вектор, основная тяжесть нашего сотрудничества будет находиться в этом направлении. И от этого никто не отказывается – наоборот, мы заинтересованы в том, чтобы эти связи во всех сферах и областях укреплялись и углублялись. Если бы у нас не было споров по нефти, газу, то убежден, что торгово-экономическое, политическое взаимодействие было бы еще более мощным", - заявил Макей в интервью телеканалу "Беларусь 1". Стенограмма размещена на сайте МИД республики.
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При этом, как отметил министр, Минск не намерен отказываться и от других направлений сотрудничества, поскольку 51% экспорта Белоруссии приходится на страны ЕС, дальнего зарубежья и другие государства.
"Поэтому принцип многовекторности остается. Нужно просто всем четко понимать: есть векторы более важные, есть, условно говоря, менее важные. Мы намерены и будем стремиться развивать наши отношения со всеми государствами мира, будь то Восток, Запад, Север или Юг", - сказал руководитель ведомства.
Как отметил Макей, нельзя упрекать Белоруссию в том, что она стремится проводить многовекторную политику, поскольку в этом лежит ее "выживание" как государства.
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РоссияВладимир МакейМИД БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
 
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