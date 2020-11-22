https://ria.ru/20201122/nebo-1585757585.html
МИД прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
МИД прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
Москва будет добиваться от государств, оставшихся в Договоре по открытому небу (ДОН), твердых гарантий выполнения их обязательств, заявил российский МИД. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T11:12
2020-11-22T11:12
2020-11-22T16:06
россия
договор по открытому небу
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Москва будет добиваться от государств, оставшихся в Договоре по открытому небу (ДОН), твердых гарантий выполнения их обязательств, заявил российский МИД.С сегодняшнего дня США официально вышли из ДОН — спустя полгода с момента подачи соответствующего уведомления.Теперь же, отмечают дипломаты, США рассчитывают, что их союзники, с одной стороны, будут препятствовать российским наблюдательным полетам над американскими военными объектами в Европе, а с другой — делиться с Вашингтоном материалами фотосъемки российской территории. "Разумеется, для России это неприемлемо. Будем добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в ДОН государствами их обязательств, во-первых, по обеспечению возможности наблюдения всей их территории и, во-вторых, по непередаче материалов наблюдательных полетов третьим странам, не являющимся участниками ДОН", — заявили в МИД.Если США действительно хотят, чтобы договор продолжал действовать, а Россия оставалась его участником, то им надлежит "всерьез задуматься над тем, что следует сделать для снятия российских озабоченностей", добавили в дипломатическом ведомстве."Вашингтон свой ход сделал. От него не выиграла ни европейская безопасность, ни безопасность самих США и их союзников. Теперь многие на Западе задаются вопросом, какой будет реакция России. Ответ прост. Мы ранее неоднократно подчеркивали, что все варианты для нас открыты. Внимательно отслеживаем и анализируем, насколько слова других участников договора соответствуют их делам. Исходя из интересов безопасности России и наших союзников, будем принимать соответствующие решения", — заключили в МИД.По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Москва будет просить партнеров по ДОН юридически гарантировать, что они не передадут США данные по полетам над Россией. В Германии, Франции и Великобритании заявили, что останутся верными договору.Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002-м. Это одна из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны — документ позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. После выхода США в договоре останутся 34 государства.
https://ria.ru/20201113/dogovor-1584541484.html
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россия, договор по открытому небу, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Москва будет добиваться от государств, оставшихся в Договоре по открытому небу (ДОН), твердых гарантий выполнения их обязательств, заявил российский МИД.
С сегодняшнего дня США
официально вышли из ДОН — спустя полгода с момента подачи соответствующего уведомления.
"В последние месяцы Вашингтон лицемерно заявлял о том, что в случае изменения российской позиции он может пересмотреть свое решение. На самом деле никто у них и не думал ничего пересматривать. Это была игра на публику, рассчитанная на введение в заблуждение правительств и общественности европейских стран, призывавших Вашингтон одуматься. Как и применительно к другим договорам в области контроля над вооружениями, американская сторона целенаправленно пошла на подрыв ДОН (напомним, участие США в этом соглашении было условием его вступления в силу)", — говорится в комментарии.
Теперь же, отмечают дипломаты, США рассчитывают, что их союзники, с одной стороны, будут препятствовать российским наблюдательным полетам над американскими военными объектами в Европе
, а с другой — делиться с Вашингтоном материалами фотосъемки российской территории.
"Разумеется, для России это неприемлемо. Будем добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в ДОН государствами их обязательств, во-первых, по обеспечению возможности наблюдения всей их территории и, во-вторых, по непередаче материалов наблюдательных полетов третьим странам, не являющимся участниками ДОН", — заявили в МИД.
Если США действительно хотят, чтобы договор продолжал действовать, а Россия оставалась его участником, то им надлежит "всерьез задуматься над тем, что следует сделать для снятия российских озабоченностей", добавили в дипломатическом ведомстве.
"Вашингтон свой ход сделал. От него не выиграла ни европейская безопасность, ни безопасность самих США и их союзников. Теперь многие на Западе задаются вопросом, какой будет реакция России. Ответ прост. Мы ранее неоднократно подчеркивали, что все варианты для нас открыты. Внимательно отслеживаем и анализируем, насколько слова других участников договора соответствуют их делам. Исходя из интересов безопасности России и наших союзников, будем принимать соответствующие решения", — заключили в МИД.
По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Москва будет просить партнеров по ДОН юридически гарантировать, что они не передадут США данные по полетам над Россией. В Германии, Франции и Великобритании заявили, что останутся верными договору.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002-м. Это одна из мер по укреплению доверия в Европе
после холодной войны — документ позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. После выхода США в договоре останутся 34 государства.