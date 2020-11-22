https://ria.ru/20201122/nebo-1585757585.html

МИД прокомментировал выход США из Договора по открытому небу

МИД прокомментировал выход США из Договора по открытому небу

Москва будет добиваться от государств, оставшихся в Договоре по открытому небу (ДОН), твердых гарантий выполнения их обязательств, заявил российский МИД. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T11:12

2020-11-22T11:12

2020-11-22T16:06

россия

договор по открытому небу

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Москва будет добиваться от государств, оставшихся в Договоре по открытому небу (ДОН), твердых гарантий выполнения их обязательств, заявил российский МИД.С сегодняшнего дня США официально вышли из ДОН — спустя полгода с момента подачи соответствующего уведомления.Теперь же, отмечают дипломаты, США рассчитывают, что их союзники, с одной стороны, будут препятствовать российским наблюдательным полетам над американскими военными объектами в Европе, а с другой — делиться с Вашингтоном материалами фотосъемки российской территории. "Разумеется, для России это неприемлемо. Будем добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в ДОН государствами их обязательств, во-первых, по обеспечению возможности наблюдения всей их территории и, во-вторых, по непередаче материалов наблюдательных полетов третьим странам, не являющимся участниками ДОН", — заявили в МИД.Если США действительно хотят, чтобы договор продолжал действовать, а Россия оставалась его участником, то им надлежит "всерьез задуматься над тем, что следует сделать для снятия российских озабоченностей", добавили в дипломатическом ведомстве."Вашингтон свой ход сделал. От него не выиграла ни европейская безопасность, ни безопасность самих США и их союзников. Теперь многие на Западе задаются вопросом, какой будет реакция России. Ответ прост. Мы ранее неоднократно подчеркивали, что все варианты для нас открыты. Внимательно отслеживаем и анализируем, насколько слова других участников договора соответствуют их делам. Исходя из интересов безопасности России и наших союзников, будем принимать соответствующие решения", — заключили в МИД.По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Москва будет просить партнеров по ДОН юридически гарантировать, что они не передадут США данные по полетам над Россией. В Германии, Франции и Великобритании заявили, что останутся верными договору.Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002-м. Это одна из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны — документ позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. После выхода США в договоре останутся 34 государства.

https://ria.ru/20201113/dogovor-1584541484.html

https://ria.ru/20200717/1574471454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, договор по открытому небу, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире