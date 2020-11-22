https://ria.ru/20201122/miting-1585803322.html
Милиция задержала более 200 человек на акции протеста в Минске
Милиция задержала более 200 человек на акции протеста в Минске
В Минске за участие в несанкционированных акциях протеста задержали более 200 человек, сообщили в пресс-службе милиции белорусской столицы. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T18:36
2020-11-22T18:36
2020-11-22T23:44
протесты в белоруссии
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МИНСК, 22 ноя — РИА Новости. В Минске за участие в несанкционированных акциях протеста задержали более 200 человек, сообщили в пресс-службе милиции белорусской столицы.Там отметили, что митингующих неоднократно предупреждали "о недопустимости противоправных действий", после чего самых активных из них задержали.В милиции уточнили, что с 12:00 до 13:00 в разных районах белорусской столицы начали собираться группы людей, чтобы направиться в центр города.Там также заявили, что некоторые протестующие в нарушение мер безопасности привели с собой малолетних детей. Кроме того, отдельные участники демонстрировали "неуважение к сотрудникам правопорядка, использовали нецензурную лексику и жесты, некоторые из них находились в состоянии алкогольного опьянения".Как сообщил корреспондент РИА Новости, к 19:00 локальные шествия сторонников оппозиции в Минске завершились.Белорусская оппозиция по воскресеньям проводит в Минске и других городах страны масштабные несогласованные акции.В столице республики усиливаются меры безопасности, некоторые станции метро закрываются, перекрываются улицы, временами не работает мобильный интернет.На этом фоне оппозиционные Telegram-каналы призвали провести протестный марш в обновленном формате: участники собираются во дворах в небольшие группы, которые затем выдвигаются в общие точки сбора, где формируется колонна и начинается марш.
https://ria.ru/20201117/protestuyuschie-1584975625.html
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Кадры задержания участников несанкционированного марша в Минске
Белорусская оппозиция пыталась провести в воскресенье несанкционированный марш, собираясь малыми группами в разных районах Минска. Правоохранители пресекали попытки оппозиционеров формировать большие колонны и мешать движению транспорта. В некоторых районах идут задержания. На видео - задержания у станции метро "Каменная горка".
2020-11-22T18:36
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минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 22 ноя — РИА Новости. В Минске за участие в несанкционированных акциях протеста задержали более 200 человек, сообщили в пресс-службе милиции белорусской столицы.
Там отметили, что митингующих неоднократно предупреждали "о недопустимости противоправных действий", после чего самых активных из них задержали.
В милиции уточнили, что с 12:00 до 13:00 в разных районах белорусской столицы начали собираться группы людей, чтобы направиться в центр города.
"Обозначив себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы, группы граждан выходили на проезжую часть в районе метро "Каменная горка", на улице Калиновского, улице Голубева и других местах, блокируя при этом движение участников дорожного движения и общественного транспорта. В целях безопасности граждан и участников дорожного движения сотрудники милиции вытеснили собравшихся граждан с проезжей части", — добавили в пресс-службе.
Там также заявили, что некоторые протестующие в нарушение мер безопасности привели с собой малолетних детей. Кроме того, отдельные участники демонстрировали "неуважение к сотрудникам правопорядка, использовали нецензурную лексику и жесты, некоторые из них находились в состоянии алкогольного опьянения".
Как сообщил корреспондент РИА Новости, к 19:00 локальные шествия сторонников оппозиции в Минске завершились.
Белорусская оппозиция по воскресеньям проводит в Минске и других городах страны масштабные несогласованные акции.
В столице республики усиливаются меры безопасности, некоторые станции метро закрываются, перекрываются улицы, временами не работает мобильный интернет.
На этом фоне оппозиционные Telegram
-каналы призвали провести протестный марш в обновленном формате: участники собираются во дворах в небольшие группы, которые затем выдвигаются в общие точки сбора, где формируется колонна и начинается марш.