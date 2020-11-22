https://ria.ru/20201122/miting-1585803322.html

Милиция задержала более 200 человек на акции протеста в Минске

Милиция задержала более 200 человек на акции протеста в Минске

В Минске за участие в несанкционированных акциях протеста задержали более 200 человек, сообщили в пресс-службе милиции белорусской столицы. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T18:36

2020-11-22T18:36

2020-11-22T23:44

протесты в белоруссии

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МИНСК, 22 ноя — РИА Новости. В Минске за участие в несанкционированных акциях протеста задержали более 200 человек, сообщили в пресс-службе милиции белорусской столицы.Там отметили, что митингующих неоднократно предупреждали "о недопустимости противоправных действий", после чего самых активных из них задержали.В милиции уточнили, что с 12:00 до 13:00 в разных районах белорусской столицы начали собираться группы людей, чтобы направиться в центр города.Там также заявили, что некоторые протестующие в нарушение мер безопасности привели с собой малолетних детей. Кроме того, отдельные участники демонстрировали "неуважение к сотрудникам правопорядка, использовали нецензурную лексику и жесты, некоторые из них находились в состоянии алкогольного опьянения".Как сообщил корреспондент РИА Новости, к 19:00 локальные шествия сторонников оппозиции в Минске завершились.Белорусская оппозиция по воскресеньям проводит в Минске и других городах страны масштабные несогласованные акции.В столице республики усиливаются меры безопасности, некоторые станции метро закрываются, перекрываются улицы, временами не работает мобильный интернет.На этом фоне оппозиционные Telegram-каналы призвали провести протестный марш в обновленном формате: участники собираются во дворах в небольшие группы, которые затем выдвигаются в общие точки сбора, где формируется колонна и начинается марш.

https://ria.ru/20201117/protestuyuschie-1584975625.html

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

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Кадры задержания участников несанкционированного марша в Минске Белорусская оппозиция пыталась провести в воскресенье несанкционированный марш, собираясь малыми группами в разных районах Минска. Правоохранители пресекали попытки оппозиционеров формировать большие колонны и мешать движению транспорта. В некоторых районах идут задержания. На видео - задержания у станции метро "Каменная горка". 2020-11-22T18:36 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире