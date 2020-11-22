В Минске задержали несколько протестующих
14:55 22.11.2020 (обновлено: 16:24 22.11.2020)
МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. До пяти человек задержаны силовиками во время пресечения шествия колонны оппозиции в районе улиц Богдановича и Веры Хоружей в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
Колонна людей, у многих из которых были традиционные для оппозиции красные элементы одежды, двигалась по улице Богдановича в Минске, вдоль которой дежурили несколько групп силовиков в микроавтобусах.
Затем силовики задержали нескольких протестующих, остальных оттеснили в прилегающие дворы.
В воскресенье белорусская оппозиция традиционно проводит в Минске и других городах Белоруссии свои наиболее масштабные протестные акции, которые не санкционированы местными властями. Telegram-каналы оппозиционной направленности призвали в воскресенье противников действующей власти провести протестный марш в обновленном формате, который предполагает сбор участников сначала во дворах в небольшие группы, которые затем выдвигаются на общие для района точки сбора, где формируется колонна и начинается марш. По сообщениям очевидцев и местных СМИ, несколько колонн силовики разогнали в разных микрорайонах Минска, однако другие колонны продолжают движение.
Милиция Минска не комментирует информацию о задержаниях и о применении спецсредств при разгонах акций оппозиции. Не зарегистрированный властями правозащитный центр "Весна" сообщил, что в настоящее время в списке задержанных на акциях в Минске, который составляют его волонтеры, 16 человек, но список обновляется и дополняется. Кроме того, правозащитникам известно о двух задержанных в Новополоцке и Заславле.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.