https://ria.ru/20201122/minsk-1585778458.html

В Минске задержали несколько протестующих

В Минске задержали несколько протестующих

До пяти человек задержаны силовиками во время пресечения шествия колонны оппозиции в районе улиц Богдановича и Веры Хоружей в Минске, передает корреспондент РИА РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T14:55

2020-11-22T14:55

2020-11-22T16:24

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. До пяти человек задержаны силовиками во время пресечения шествия колонны оппозиции в районе улиц Богдановича и Веры Хоружей в Минске, передает корреспондент РИА Новости.Колонна людей, у многих из которых были традиционные для оппозиции красные элементы одежды, двигалась по улице Богдановича в Минске, вдоль которой дежурили несколько групп силовиков в микроавтобусах.Затем силовики задержали нескольких протестующих, остальных оттеснили в прилегающие дворы.В воскресенье белорусская оппозиция традиционно проводит в Минске и других городах Белоруссии свои наиболее масштабные протестные акции, которые не санкционированы местными властями. Telegram-каналы оппозиционной направленности призвали в воскресенье противников действующей власти провести протестный марш в обновленном формате, который предполагает сбор участников сначала во дворах в небольшие группы, которые затем выдвигаются на общие для района точки сбора, где формируется колонна и начинается марш. По сообщениям очевидцев и местных СМИ, несколько колонн силовики разогнали в разных микрорайонах Минска, однако другие колонны продолжают движение.Милиция Минска не комментирует информацию о задержаниях и о применении спецсредств при разгонах акций оппозиции. Не зарегистрированный властями правозащитный центр "Весна" сообщил, что в настоящее время в списке задержанных на акциях в Минске, который составляют его волонтеры, 16 человек, но список обновляется и дополняется. Кроме того, правозащитникам известно о двух задержанных в Новополоцке и Заславле.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.

https://ria.ru/20201120/simvolika-1585540633.html

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Кадры задержания участников несанкционированного марша в Минске Белорусская оппозиция пыталась провести в воскресенье несанкционированный марш, собираясь малыми группами в разных районах Минска. Правоохранители пресекали попытки оппозиционеров формировать большие колонны и мешать движению транспорта. В некоторых районах идут задержания. На видео - задержания у станции метро "Каменная горка". 2020-11-22T14:55 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире