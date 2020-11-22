https://ria.ru/20201122/minsk-1585775030.html

Правозащитники заявили о 116 задержанных на акции протеста в Минске

Правозащитники заявили о 116 задержанных на акции протеста в Минске

Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" заявил, что ему известно минимум о 116 задержанных на протестах в Минске в воскресенье. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T14:14

2020-11-22T14:14

2020-11-22T16:59

весна

александр лукашенко

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 22 ноя — РИА Новости. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" заявил, что ему известно минимум о 116 задержанных на протестах в Минске в воскресенье.Правозащитники публикуют на своем сайте список задержанных, в настоящее время в нем 116 человек, список обновляется и дополняется. По их данным, большинство задержаны в Минске, но есть также задержанные на акциях в Новополоцке, Бресте, Пинске, Заславле, Гродно и других городах.В воскресенье белорусская оппозиция традиционно проводит в Минске и других городах Белоруссии наиболее масштабные протестные акции, которые не санкционированы местными властями. В Минске по воскресеньям традиционно усилены меры безопасности, центр города контролируют силовики, временно приостанавливают работу станции метро, которые находятся рядом с местом проведения акции, некоторые улицы перекрываются. В городе не работает мобильный интернет.На этом фоне Telegram-каналы оппозиционной направленности призвали в воскресенье противников действующей власти провести протестный марш в обновленном формате, который предполагает сбор участников сначала во дворах в небольшие группы, которые затем выдвигаются на общие для района точки сбора, где формируется колонна и начинается марш. По сообщениям очевидцев и местных СМИ, несколько колонн силовики разогнали в разных микрорайонах Минска, однако другие колонны продолжают движение.Между тем милиция Минска не комментирует информацию о задержаниях и о применении спецсредств при разгонах акций оппозиции.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

https://ria.ru/20201117/rossiya-1584887935.html

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весна, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире