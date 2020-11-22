https://ria.ru/20201122/minsk-1585775030.html
Правозащитники заявили о 116 задержанных на акции протеста в Минске
Правозащитники заявили о 116 задержанных на акции протеста в Минске
Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" заявил, что ему известно минимум о 116 задержанных на протестах в Минске в воскресенье. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T14:14
2020-11-22T14:14
2020-11-22T16:59
весна
александр лукашенко
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 22 ноя — РИА Новости. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" заявил, что ему известно минимум о 116 задержанных на протестах в Минске в воскресенье.Правозащитники публикуют на своем сайте список задержанных, в настоящее время в нем 116 человек, список обновляется и дополняется. По их данным, большинство задержаны в Минске, но есть также задержанные на акциях в Новополоцке, Бресте, Пинске, Заславле, Гродно и других городах.В воскресенье белорусская оппозиция традиционно проводит в Минске и других городах Белоруссии наиболее масштабные протестные акции, которые не санкционированы местными властями. В Минске по воскресеньям традиционно усилены меры безопасности, центр города контролируют силовики, временно приостанавливают работу станции метро, которые находятся рядом с местом проведения акции, некоторые улицы перекрываются. В городе не работает мобильный интернет.На этом фоне Telegram-каналы оппозиционной направленности призвали в воскресенье противников действующей власти провести протестный марш в обновленном формате, который предполагает сбор участников сначала во дворах в небольшие группы, которые затем выдвигаются на общие для района точки сбора, где формируется колонна и начинается марш. По сообщениям очевидцев и местных СМИ, несколько колонн силовики разогнали в разных микрорайонах Минска, однако другие колонны продолжают движение.Между тем милиция Минска не комментирует информацию о задержаниях и о применении спецсредств при разгонах акций оппозиции.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
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весна, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 22 ноя — РИА Новости.
Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна
" заявил, что ему известно минимум о 116 задержанных на протестах в Минске
в воскресенье.
"В воскресенье 22 ноября в Беларуси анонсирована традиционная акция протеста. <…> Но как только люди начали собираться в колонны, силовики начали точечно задерживать демонстрантов и применять спецсредства против них. Правозащитный центр "Весна" собирает информацию о задержанных в этот день на акции в Минске, а также других городах Беларуси на региональных акциях", — говорится в сообщении на сайте центра.
Правозащитники публикуют на своем сайте список задержанных, в настоящее время в нем 116 человек, список обновляется и дополняется. По их данным, большинство задержаны в Минске, но есть также задержанные на акциях в Новополоцке, Бресте, Пинске, Заславле, Гродно и других городах.
В воскресенье белорусская оппозиция традиционно проводит в Минске и других городах Белоруссии наиболее масштабные протестные акции, которые не санкционированы местными властями. В Минске по воскресеньям традиционно усилены меры безопасности, центр города контролируют силовики, временно приостанавливают работу станции метро, которые находятся рядом с местом проведения акции, некоторые улицы перекрываются. В городе не работает мобильный интернет.
На этом фоне Telegram-каналы оппозиционной направленности призвали в воскресенье противников действующей власти провести протестный марш в обновленном формате, который предполагает сбор участников сначала во дворах в небольшие группы, которые затем выдвигаются на общие для района точки сбора, где формируется колонна и начинается марш. По сообщениям очевидцев и местных СМИ, несколько колонн силовики разогнали в разных микрорайонах Минска, однако другие колонны продолжают движение.
Между тем милиция Минска не комментирует информацию о задержаниях и о применении спецсредств при разгонах акций оппозиции.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко
, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.