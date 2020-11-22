https://ria.ru/20201122/minsk-1585758361.html

Очевидцы сообщили о выдвинувшейся в центр Минска военной технике

Очевидцы сообщили о выдвинувшейся в центр Минска военной технике

Меры безопасности усилены в Минске перед запланированной на воскресенье акцией оппозиции, в центр города стягиваются силовики и спецтранспорт, сообщили РИА... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T11:20

2020-11-22T11:20

2020-11-22T13:02

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 22 ноя — РИА Новости. Меры безопасности усилены в Минске перед запланированной на воскресенье акцией оппозиции, в центр города стягиваются силовики и спецтранспорт, сообщили РИА Новости очевидцы.По их словам, с восточной окраины города, где расположены базы ОМОН и внутренних войск, в центр города выехали несколько колонн военной техники, включая БТР, транспорт для перевозки личного состава силовиков, автозаки, машины для перевозки колючей проволоки, водометов, систем заграждения.Усилено патрулирование центра города: по центральным улицам курсирует увеличенное число экипажей ГАИ. На ключевых площадях белорусской столицы выставлены металлические ограждения и оцепление силовиков. В частности, традиционно усиление мер безопасности наблюдается на площади Независимости, Октябрьской площади, у стелы Минск — город-герой и в районе резиденции президента — дворца Независимости. На прилегающих к ним улицам стоят спецтехника и микроавтобусы силовиков.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При их разгонах в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире