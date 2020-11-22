Очевидцы сообщили о выдвинувшейся в центр Минска военной технике
11:20 22.11.2020 (обновлено: 13:02 22.11.2020)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у народного мемориала в память о погибшем 12 ноября жителе белорусской столицы Романе Бондаренко на "Площади перемен" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 22 ноя — РИА Новости. Меры безопасности усилены в Минске перед запланированной на воскресенье акцией оппозиции, в центр города стягиваются силовики и спецтранспорт, сообщили РИА Новости очевидцы.
По их словам, с восточной окраины города, где расположены базы ОМОН и внутренних войск, в центр города выехали несколько колонн военной техники, включая БТР, транспорт для перевозки личного состава силовиков, автозаки, машины для перевозки колючей проволоки, водометов, систем заграждения.
Усилено патрулирование центра города: по центральным улицам курсирует увеличенное число экипажей ГАИ. На ключевых площадях белорусской столицы выставлены металлические ограждения и оцепление силовиков. В частности, традиционно усиление мер безопасности наблюдается на площади Независимости, Октябрьской площади, у стелы Минск — город-герой и в районе резиденции президента — дворца Независимости. На прилегающих к ним улицам стоят спецтехника и микроавтобусы силовиков.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При их разгонах в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.
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