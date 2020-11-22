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Асад назначил нового главу МИД
Асад назначил нового главу МИД
Президент Сирии Башар Асад издал указ о назначении бывшего замминистра иностранных дел Фейсала Микдада главой МИД страны, сообщает пресс-служба президентского... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T18:15
2020-11-22T18:40
валид муаллем
мид сирии
фейсал микдад
башар асад
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БЕЙРУТ, 22 ноя - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад издал указ о назначении бывшего замминистра иностранных дел Фейсала Микдада главой МИД страны, сообщает пресс-служба президентского дворца.МИД Сирии 16 ноября сообщил о смерти главы ведомства Валида Муаллема, который занимал министерское кресло с февраля 2006 года, а с 2005 года был заместителем премьер-министра страны. Он умер в возрасте 79 лет.Фейсал Микдад, 1954 года рождения, был заместителем главы МИД Сирии с 2006 года, ранее возглавлял постпредство Сирии в ООН и был представителем арабской республики в Совете Безопасности. Начал свою дипломатическую карьеру в 1994 году.Бассам Саббаг являлся главой постоянного представительства Сирии в офисе ООН в Вене.
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валид муаллем, мид сирии, фейсал микдад, башар асад, сирия, оон, в мире

Асад назначил нового главу МИД

18:15 22.11.2020 (обновлено: 18:40 22.11.2020)
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗамглавы МИД Сирии Фейсал Микдад во время интервью с корреспондентами РИА Новости. 22 мая 2018
Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад во время интервью с корреспондентами РИА Новости. 22 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БЕЙРУТ, 22 ноя - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад издал указ о назначении бывшего замминистра иностранных дел Фейсала Микдада главой МИД страны, сообщает пресс-служба президентского дворца.

"Президент Сирии Башар Асад издал три указа. В первом Фейсал Микдад назначается министром иностранных дел Сирии. Вторым - (назначить) Башара Джаафари (постпред Сирии в ООН - ред.) заместителем министра иностранных дел, а третьим - (назначить) посла Бассама Саббага главой постоянного представительства Сирии в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке", - написано в заявлении.

Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время интервью информационному агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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МИД Сирии 16 ноября сообщил о смерти главы ведомства Валида Муаллема, который занимал министерское кресло с февраля 2006 года, а с 2005 года был заместителем премьер-министра страны. Он умер в возрасте 79 лет.
Фейсал Микдад, 1954 года рождения, был заместителем главы МИД Сирии с 2006 года, ранее возглавлял постпредство Сирии в ООН и был представителем арабской республики в Совете Безопасности. Начал свою дипломатическую карьеру в 1994 году.
Бассам Саббаг являлся главой постоянного представительства Сирии в офисе ООН в Вене.
 
Валид МуаллемМИД СирииФейсал МикдадБашар АсадСирияООНВ мире
 
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