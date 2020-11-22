https://ria.ru/20201122/mikdad-1585802034.html

Асад назначил нового главу МИД

Асад назначил нового главу МИД

Президент Сирии Башар Асад издал указ о назначении бывшего замминистра иностранных дел Фейсала Микдада главой МИД страны, сообщает пресс-служба президентского... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T18:15

2020-11-22T18:15

2020-11-22T18:40

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БЕЙРУТ, 22 ноя - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад издал указ о назначении бывшего замминистра иностранных дел Фейсала Микдада главой МИД страны, сообщает пресс-служба президентского дворца.МИД Сирии 16 ноября сообщил о смерти главы ведомства Валида Муаллема, который занимал министерское кресло с февраля 2006 года, а с 2005 года был заместителем премьер-министра страны. Он умер в возрасте 79 лет.Фейсал Микдад, 1954 года рождения, был заместителем главы МИД Сирии с 2006 года, ранее возглавлял постпредство Сирии в ООН и был представителем арабской республики в Совете Безопасности. Начал свою дипломатическую карьеру в 1994 году.Бассам Саббаг являлся главой постоянного представительства Сирии в офисе ООН в Вене.

https://ria.ru/20201008/siriya-1578713979.html

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