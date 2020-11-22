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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201122/metro-1585793508.html
В Минске возобновили работу закрытые из-за протестов станции метро
В Минске возобновили работу закрытые из-за протестов станции метро
Все ранее закрытые из-за несанкционированной акции белорусской оппозиции станции метро Минска возобновили работу, сообщил в воскресенье Минский метрополитен. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T17:05
2020-11-22T17:05
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 22 ноя - РИА Новости. Все ранее закрытые из-за несанкционированной акции белорусской оппозиции станции метро Минска возобновили работу, сообщил в воскресенье Минский метрополитен."В 16.10 все станции метро открыты для пассажиров. Метрополитен работает в штатном режиме", - говорится в сообщении предприятия в его Telegram-канале.Утром в преддверии акции оппозиции закрылись 10 станций метро, в основном в центре Минска, а примерно в 14.00 - еще две на окраине города, где собралось большое количество протестующих.В воскресенье белорусская оппозиция традиционно проводит в Минске и других городах Белоруссии свои наиболее масштабные протестные акции, которые не санкционированы местными властями. Telegram-каналы оппозиционной направленности призвали в воскресенье противников действующей власти провести протестный марш в обновленном формате, который предполагает сбор участников сначала во дворах в небольшие группы, которые затем выдвигаются на общие для района точки сбора, где формируется колонна и начинается марш. По сообщениям очевидцев и местных СМИ, в разных районах Минска образовывались колонны протестующих, но их движению препятствовали силовики, проводя задержания и применяя спецсредства.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.
https://ria.ru/20201122/protesty-1585791974.html
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске возобновили работу закрытые из-за протестов станции метро

17:05 22.11.2020
 
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАкция протеста в Минске
Акция протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МИНСК, 22 ноя - РИА Новости. Все ранее закрытые из-за несанкционированной акции белорусской оппозиции станции метро Минска возобновили работу, сообщил в воскресенье Минский метрополитен.
"В 16.10 все станции метро открыты для пассажиров. Метрополитен работает в штатном режиме", - говорится в сообщении предприятия в его Telegram-канале.
Акция протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
16:52Протесты в Белоруссии
МВД Белоруссии заявило о снижении числа протестующих
Утром в преддверии акции оппозиции закрылись 10 станций метро, в основном в центре Минска, а примерно в 14.00 - еще две на окраине города, где собралось большое количество протестующих.
В воскресенье белорусская оппозиция традиционно проводит в Минске и других городах Белоруссии свои наиболее масштабные протестные акции, которые не санкционированы местными властями. Telegram-каналы оппозиционной направленности призвали в воскресенье противников действующей власти провести протестный марш в обновленном формате, который предполагает сбор участников сначала во дворах в небольшие группы, которые затем выдвигаются на общие для района точки сбора, где формируется колонна и начинается марш. По сообщениям очевидцев и местных СМИ, в разных районах Минска образовывались колонны протестующих, но их движению препятствовали силовики, проводя задержания и применяя спецсредства.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.
Акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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