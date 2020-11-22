В Минске возобновили работу закрытые из-за протестов станции метро
МИНСК, 22 ноя - РИА Новости. Все ранее закрытые из-за несанкционированной акции белорусской оппозиции станции метро Минска возобновили работу, сообщил в воскресенье Минский метрополитен.
"В 16.10 все станции метро открыты для пассажиров. Метрополитен работает в штатном режиме", - говорится в сообщении предприятия в его Telegram-канале.
Утром в преддверии акции оппозиции закрылись 10 станций метро, в основном в центре Минска, а примерно в 14.00 - еще две на окраине города, где собралось большое количество протестующих.
В воскресенье белорусская оппозиция традиционно проводит в Минске и других городах Белоруссии свои наиболее масштабные протестные акции, которые не санкционированы местными властями. Telegram-каналы оппозиционной направленности призвали в воскресенье противников действующей власти провести протестный марш в обновленном формате, который предполагает сбор участников сначала во дворах в небольшие группы, которые затем выдвигаются на общие для района точки сбора, где формируется колонна и начинается марш. По сообщениям очевидцев и местных СМИ, в разных районах Минска образовывались колонны протестующих, но их движению препятствовали силовики, проводя задержания и применяя спецсредства.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.
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