https://ria.ru/20201122/meladze-1585744746.html

Меладзе вновь заявил о проблемах артистов

Меладзе вновь заявил о проблемах артистов

Певец Валерий Меладзе в интервью на шоу "Личные связи" объяснил важность корпоративов и выступлений звезд. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T08:29

2020-11-22T08:29

2020-11-22T13:10

шоубиз

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Певец Валерий Меладзе в интервью на шоу "Личные связи" объяснил важность корпоративов и выступлений звезд.Артист отметил, что на корпоративах люди веселятся. Если они не собираются компанией и не радуются жизни, то теряют большую часть позитива и энергии, которая подзаряжает их в серые будни. А это и есть те моменты, ради которых артисты работают. Однако из-за ограничений они этого делать не могут.Певец рассказал, что индустрия развлечений серьезно пострадала от ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией: она недополучила, как считает артист, 95 процентов прибыли. По его словам, многие коллеги надеялись хоть "немножко заработать денег" на корпоративах, в том числе и новогодних."Есть люди очень известные, но работы у них было и тогда не очень много. А сейчас ее нет ни у кого: ни у сильно известных и не очень известных, и даже у очень популярных работы практически нет", — отметил он.На прошлой неделе пост Валерия Меладзе вызвал широкое общественное обсуждение. В нем он предложил артистам отказаться от съемок в новогодних передачах и "Голубых огоньках", так как из-за отмененных концертов нет ощущения праздника. Если работа артистов запрещена из-за принятых мер, то и сниматься в праздничных шоу им не стоит. Позднее Меладзе пояснил, что он сделал лишь гипотетическое предположение, а не призывал артистов бойкотировать съемки.

https://ria.ru/20201115/meladze-1584681540.html

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