https://ria.ru/20201122/loshak-1585493027.html
Биография Марины Лошак
Биография Марины Лошак
Директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Марина Девовна Лошак родилась 22 ноября 1955 года в Одессе (Украина). РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T00:54
2020-11-22T00:54
2020-11-22T00:54
справки
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Директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Марина Девовна Лошак родилась 22 ноября 1955 года в Одессе (Украина).Окончила Одесский государственный (ныне национальный) университет имени И.И. Мечникова по специальности "Классическая филология". Трудовую деятельность Марина Лошак начала в Одесском государственном литературном музее (ныне Одесский литературный музей).После переезда в Москву в 1986 году работала в Государственном музее имени В.В. Маяковского.В 1998 году Лошак заняла должность PR-руководителя банка "СБС-Агро" (ранее носил название "Столичный"), где курировала одну из первых российских корпоративных коллекций искусства.В 1999-2003 годах занимала пост директора Московского центра искусств (МЦИ) на Неглинной.С 2005 года была арт-директором Галереи Гари Татинцяна (Gary Tatintsian Gallery).В 2007 году основала (совместно с Марией Салиной) и возглавила московскую художественную галерею "Проун" на Винзаводе.В 2012 году возглавила Музейно-выставочное объединение "Манеж", в состав которого входили выставочные залы "Манеж", "Новый Манеж" и "Домик Чехова", Музейно-выставочный центр "Рабочий и колхозница", Музей-мастерская Д.А. Налбандяна и Музей Вадима Сидура. 1 июля 2013 года Марина Лошак была назначена директором Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.Лошак руководит масштабным проектом реконструкции музея – созданием "Музейного городка", в состав которого войдут 12 строений (работы по реконструкции музея планируются к завершению в 2027 году). Она ведет преподавательскую деятельность – читает лекции по арт-менеджменту и галерейному бизнесу.Лошак входит в состав жюри Премии Кандинского. Марина Лошак была удостоена иностранных наград – японского ордена Восходящего солнца (2019), французского ордена Почетного легиона (2019).Ее муж Виктор Лошак – известный журналист, в 2000-х годах возглавлял журнал "Огонек", является директором по стратегии издательского дома "Коммерсант". Их дочь Анна Монгайт – журналист, автор и ведущая программ на телеканале "Дождь". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки
Директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Марина Девовна Лошак родилась 22 ноября 1955 года в Одессе (Украина).
Окончила Одесский государственный (ныне национальный) университет имени И.И. Мечникова по специальности "Классическая филология".
Трудовую деятельность Марина Лошак начала в Одесском государственном литературном музее (ныне Одесский литературный музей).
После переезда в Москву в 1986 году работала в Государственном музее имени В.В. Маяковского.
В 1998 году Лошак заняла должность PR-руководителя банка "СБС-Агро" (ранее носил название "Столичный"), где курировала одну из первых российских корпоративных коллекций искусства.
В 1999-2003 годах занимала пост директора Московского центра искусств (МЦИ) на Неглинной.
С 2005 года была арт-директором Галереи Гари Татинцяна (Gary Tatintsian Gallery).
В 2007 году основала (совместно с Марией Салиной) и возглавила московскую художественную галерею "Проун" на Винзаводе.
В 2012 году
возглавила Музейно-выставочное объединение "Манеж", в состав которого входили выставочные залы "Манеж", "Новый Манеж" и "Домик Чехова", Музейно-выставочный центр "Рабочий и колхозница", Музей-мастерская Д.А. Налбандяна и Музей Вадима Сидура.
1 июля 2013 года
Марина Лошак была назначена директором Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.
Лошак руководит масштабным проектом реконструкции музея – созданием "Музейного городка", в состав которого войдут 12 строений (работы по реконструкции музея планируются к завершению в 2027 году).
Она ведет преподавательскую деятельность
– читает лекции по арт-менеджменту и галерейному бизнесу.
Лошак входит в состав жюри
Премии Кандинского.
Марина Лошак была удостоена иностранных наград – японского ордена Восходящего солнца (2019
), французского ордена Почетного легиона (2019
).
Ее муж Виктор Лошак – известный журналист, в 2000-х годах возглавлял
журнал "Огонек", является директором по стратегии издательского дома "Коммерсант
". Их дочь Анна Монгайт
– журналист, автор и ведущая программ на телеканале "Дождь
".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников