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РИА Новости
Культура

Посол Франции вручила директору ГМИИ имени Пушкина орден Почетного Легиона

18:28 24.10.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкДиректор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак на торжественном запуске тематического поезда, посвященного выставке "Щукин. Биография коллекции"
Директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак на торжественном запуске тематического поезда, посвященного выставке Щукин. Биография коллекции
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак удостоилась знака кавалера ордена Почетного легиона, об этом сообщает пресс-служба музея в четверг.
Торжественная церемония состоялась накануне вечером в резиденции посла Франции в России Сильви Берманн, которая вручила награду директору Пушкинского музея.
"Я счастлива и горда. То, что случилось сегодня, — это череда событий в моей жизни, которая неожиданным образом привела меня сюда. Когда я проснулась утром, я чувствовала, что будет особенный день", — сказала Лошак на церемонии.
Она отметила, что Пушкинский музей обширно представляет коллекцию французского искусства.
"Я хотела бы с большим чувством разделить эту награду со всеми, потому что, конечно, она принадлежит всем тем, кто является частью меня, и, прежде всего, музею, к которому я отношусь как к дому", — добавила директор.
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