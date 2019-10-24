Посол Франции вручила директору ГМИИ имени Пушкина орден Почетного Легиона

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак удостоилась знака кавалера ордена Почетного легиона, об этом сообщает пресс-служба музея в четверг.

Торжественная церемония состоялась накануне вечером в резиденции посла Франции в России Сильви Берманн, которая вручила награду директору Пушкинского музея.

"Я счастлива и горда. То, что случилось сегодня, — это череда событий в моей жизни, которая неожиданным образом привела меня сюда. Когда я проснулась утром, я чувствовала, что будет особенный день", — сказала Лошак на церемонии.

Она отметила, что Пушкинский музей обширно представляет коллекцию французского искусства.