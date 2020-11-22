Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201122/lift-1585738692.html
Раскрыта судьба пассажирки рухнувшего при спасательной операции лифта
Раскрыта судьба пассажирки рухнувшего при спасательной операции лифта
Зять жительницы Курчатова Курской области, пострадавшей из-за обрушения лифта в доме во время спасательной операции, рассказал телеканалу "360" о состоянии... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T02:56
2020-11-22T12:10
следственный комитет россии (ск рф)
россия
курская область
курчатов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585702273_0:0:3640:2048_1400x0_80_0_0_75950a747fe15564781805dbc4148f16.jpg
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Зять жительницы Курчатова Курской области, пострадавшей из-за обрушения лифта в доме во время спасательной операции, рассказал телеканалу "360" о состоянии женщины.Александр Мачихин отметил, что сейчас родственница находится в реанимации, ее "пичкают обезболивающими", диагноз до сих пор не поставлен.По его словам, предположительно, у женщины перелом таза и плеча, а также трещина в бедре.Как ранее заявили в пресс-службе областного главка Следственного комитета, лифт сорвался, когда из него доставали застрявших пассажиров. В нем оказались пять человек, среди которых были дети. Из кабины удалось вытащить четверых человек, а во время эвакуации пятой пассажирки лифт неожиданно рухнул вниз.
https://realty.ria.ru/20201103/lift-1582634845.html
россия
курская область
курчатов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585702273_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_b0ed77ef4d13b1857a9fff0f6b178f6e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), россия, курская область, курчатов, происшествия

Раскрыта судьба пассажирки рухнувшего при спасательной операции лифта

02:56 22.11.2020 (обновлено: 12:10 22.11.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Зять жительницы Курчатова Курской области, пострадавшей из-за обрушения лифта в доме во время спасательной операции, рассказал телеканалу "360" о состоянии женщины.
Александр Мачихин отметил, что сейчас родственница находится в реанимации, ее "пичкают обезболивающими", диагноз до сих пор не поставлен.
"Тещу просто бог спас, она уже голову высунула, когда лифт двинулся, ее втянуло в кабину, и она просто упала", — пояснил собеседник.
По его словам, предположительно, у женщины перелом таза и плеча, а также трещина в бедре.
Лифт в подъезде жилого дома в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября, 10:17Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Безопасность в лифте: как избежать эксцессов
Как ранее заявили в пресс-службе областного главка Следственного комитета, лифт сорвался, когда из него доставали застрявших пассажиров. В нем оказались пять человек, среди которых были дети. Из кабины удалось вытащить четверых человек, а во время эвакуации пятой пассажирки лифт неожиданно рухнул вниз.
 
Следственный комитет России (СК РФ)РоссияКурская областьКурчатовПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:52Основатель "Царьграда" создал движение для контроля за выборами в Госдуму
17:41В Госдуме раскритиковали выход США из Договора по открытому небу
17:41Силуанов рассказал, в каких случаях налоговая выходит на проверку
17:39Маас осудил противников COVID-ограничений
17:29Источник: театр Джигарханяна попросит назначить худруком Сергея Газарова
17:16Мосгорздрав может проверить данные о заражении пациента внутри больницы
17:07В Белом доме объяснили выход США из Договора по открытому небу
17:05В Минске возобновили работу закрытые из-за протестов станции метро
17:03Силовики пресекли акцию протеста на востоке Минска
16:59В Астрахани при пожаре в многоквартирном доме погиб ребенок
16:52МВД Белоруссии заявило о снижении числа протестующих
16:50В США выявили 177 тысяч новых случаев коронавируса
16:48Журналистам впервые показали комнату отдыха в резиденции Путина
16:42В Минздраве перечислили ранние симптомы рака легких
16:39Пожарные локализовали возгорание на складе в московской промзоне
16:39Космонавт развеял популярный миф о питании в невесомости
16:33СМИ: ссора петербуржцев в родительском чате закончилась массовой дракой
16:33В Минске восстановили работу мобильного интернета
16:26МВД Белоруссии подтвердило применение спецсредств на протестах в Минске
16:24Раскрыта тайна игрушки на столе у Путина во время саммита АТЭС
Лента новостейМолния