https://ria.ru/20201122/lift-1585738692.html
Раскрыта судьба пассажирки рухнувшего при спасательной операции лифта
Раскрыта судьба пассажирки рухнувшего при спасательной операции лифта
Зять жительницы Курчатова Курской области, пострадавшей из-за обрушения лифта в доме во время спасательной операции, рассказал телеканалу "360" о состоянии... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T02:56
2020-11-22T02:56
2020-11-22T12:10
следственный комитет россии (ск рф)
россия
курская область
курчатов
происшествия
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Зять жительницы Курчатова Курской области, пострадавшей из-за обрушения лифта в доме во время спасательной операции, рассказал телеканалу "360" о состоянии женщины.Александр Мачихин отметил, что сейчас родственница находится в реанимации, ее "пичкают обезболивающими", диагноз до сих пор не поставлен.По его словам, предположительно, у женщины перелом таза и плеча, а также трещина в бедре.Как ранее заявили в пресс-службе областного главка Следственного комитета, лифт сорвался, когда из него доставали застрявших пассажиров. В нем оказались пять человек, среди которых были дети. Из кабины удалось вытащить четверых человек, а во время эвакуации пятой пассажирки лифт неожиданно рухнул вниз.
https://realty.ria.ru/20201103/lift-1582634845.html
россия
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следственный комитет россии (ск рф), россия, курская область, курчатов, происшествия