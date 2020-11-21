https://ria.ru/20201121/lift-1585702563.html

Лифт с пассажиркой рухнул во время спасательной операции

Лифт с пассажиркой рухнул во время спасательной операции

В доме в Курской области лифт сорвался, когда из него доставали застрявших пассажиров, рассказали телеканалу "360" в пресс-службе областного главка... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T18:16

2020-11-21T18:16

2020-11-21T23:24

курская область

курчатов

происшествия

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В доме в Курской области лифт сорвался, когда из него доставали застрявших пассажиров, рассказали телеканалу "360" в пресс-службе областного главка Следственного комитета.По данным телеканала, грузовой лифт застрял между первым и вторым этажами. В нем оказались пять человек, среди которых были дети. Специалисты прибыли на место инцидента для устранения неполадки. Из кабины удалось вытащить четверых человек, однако во время эвакуации оставшейся пассажирки лифт неожиданно рухнул вниз.Сообщается, что находящаяся внутри женщина пострадала и находится в больнице.

https://ria.ru/20201011/lift-1579321669.html

курская область

курчатов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, курчатов, происшествия