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Лифт с пассажиркой рухнул во время спасательной операции
Лифт с пассажиркой рухнул во время спасательной операции
В доме в Курской области лифт сорвался, когда из него доставали застрявших пассажиров, рассказали телеканалу "360" в пресс-службе областного главка... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T18:16
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курская область
курчатов
происшествия
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В доме в Курской области лифт сорвался, когда из него доставали застрявших пассажиров, рассказали телеканалу "360" в пресс-службе областного главка Следственного комитета.По данным телеканала, грузовой лифт застрял между первым и вторым этажами. В нем оказались пять человек, среди которых были дети. Специалисты прибыли на место инцидента для устранения неполадки. Из кабины удалось вытащить четверых человек, однако во время эвакуации оставшейся пассажирки лифт неожиданно рухнул вниз.Сообщается, что находящаяся внутри женщина пострадала и находится в больнице.
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курская область, курчатов, происшествия

Лифт с пассажиркой рухнул во время спасательной операции

18:16 21.11.2020 (обновлено: 23:24 21.11.2020)
 
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В доме в Курской области лифт сорвался, когда из него доставали застрявших пассажиров, рассказали телеканалу "360" в пресс-службе областного главка Следственного комитета.
По данным телеканала, грузовой лифт застрял между первым и вторым этажами. В нем оказались пять человек, среди которых были дети. Специалисты прибыли на место инцидента для устранения неполадки. Из кабины удалось вытащить четверых человек, однако во время эвакуации оставшейся пассажирки лифт неожиданно рухнул вниз.
Сообщается, что находящаяся внутри женщина пострадала и находится в больнице.
Шахта лифта в высотном жилом доме - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
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В петербургской многоэтажке рухнул лифт с пассажирами, сообщили СМИ
 
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